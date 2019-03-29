Güneydoğu'da kar ve şiddetli yağış uyarısı

DİYARBAKIR (AA) - Meteoroloji Müdürlüğünden Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kar ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevresinde 31 Mart Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Sağanak dolayısıyla meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenen açıklamada, ayrıca 31 Mart akşamına kadar Siirt'in Pervari, Eruh ve Şirvan, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere, Diyarbakır'ın Kulp, Batman'ın Sason ilçesinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, yer yer tipi şeklinde yağış ve çığ düşme riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

