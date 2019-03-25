Güneydoğu'da kar yağışı ve sağanak

MARDİN/SİİRT (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Bodrum katındaki evde 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine, bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ve 2 çocuğunu evlerinden çıkardı.

Sokakları suyla dolan mahallelerde, vatandaşlar botla tahliye edildi.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin de su baskını yaşanan mahallelere gelerek, çalışmaları yerinde inceledi.

- Siirt'te enerji nakil hatları koptu

Siirt'in Şirvan ilçesinde, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle bazı elektrik direklerinin devrilmesi ve nakil hatlarının kopması sonucu 83 köyde enerji kesintisi yaşandı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinin çalışması sonucu 54 köye yeniden elektrik verildi. Diğer 29 köye elektrik verilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

