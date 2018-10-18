Güneydoğu'da kültür-sanat

Şanlıurfa bu hafta 3 konser ile 1 festival ve 1 gösteriye ev sahipliği yapacak.

Şarkıcı Sinan Akçıl, bu akşam saat 19.00'da kentteki bir alışveriş merkezinde konser verecek.

Komedyen Doğu Demirkol da bugün saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Kültür Merkezi'nde tek kişilik gösterisini Şanlıurfalılar için sahneleyecek.

Suruç Belediyesi tarafından 22 Ekim Pazartesi günü ilçede düzenlenecek 2. Nar Festivali kapsamında, sarkıcılar Latif Doğan, Ömür Gedik ve Selçuk Balcı konser verecek.

Ayrıca festival kapsamında en güzel nar, nar yeme yarışması ve en iyi nar fotoğrafı gibi organizasyonlar gerçekleştirilecek.

Sanatçı Mikail Aslan ise 22 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Kültür Merkezi'nde konser verecek.

- Gaziantep

Bu yıl, CNR tarafından düzenlenecek Gaziantep Kitap Günleri, 20-28 Ekim tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteğiyle organize edilen kitap günlerine 100'ün üzerinde yayınevi 200 markası ile katılacak.