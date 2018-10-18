Güneydoğu'da kültür-sanat

Şanlıurfa bu hafta 3 konser ile 1 festival ve 1 gösteriye ev sahipliği yapacak.
Şarkıcı Sinan Akçıl, bu akşam saat 19.00'da kentteki bir alışveriş merkezinde konser verecek.
Komedyen Doğu Demirkol da bugün saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Kültür Merkezi'nde tek kişilik gösterisini Şanlıurfalılar için sahneleyecek.
Suruç Belediyesi tarafından 22 Ekim Pazartesi günü ilçede düzenlenecek 2. Nar Festivali kapsamında, sarkıcılar Latif Doğan, Ömür Gedik ve Selçuk Balcı konser verecek.
Ayrıca festival kapsamında en güzel nar, nar yeme yarışması ve en iyi nar fotoğrafı gibi organizasyonlar gerçekleştirilecek.
Sanatçı Mikail Aslan ise 22 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Kültür Merkezi'nde konser verecek.
- Gaziantep
Bu yıl, CNR tarafından düzenlenecek Gaziantep Kitap Günleri, 20-28 Ekim tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.
CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteğiyle organize edilen kitap günlerine 100'ün üzerinde yayınevi 200 markası ile katılacak.
Çocuklara ve gençlere yönelik özel etkinlik alanlarının oluşturulacağı organizasyonun, 160 binin üzerinde kitapseveri ağırlaması bekleniyor.
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- Tiyatro
Van Devlet Tiyatrosu, Nazım Hikmet Ran'ın şiir ve mektuplarından hazırlanan "Ran" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverler için sahneleyecek.
Yurdaer Okur'un uyarladığı ve tek başına oynadığı oyunda, Nazım Hikmet'in hayatına ışık tutuluyor.
Oyun, 21 Ekim Pazar saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.
- Konser
Müzik festivalinde bir araya gelen ünlü isimler, 19-20 Ekim tarihinde sevilen şarkılarını Gaziantepli hayranları için seslendirecek.
Gaziantep Üniversitesi'nde cuma günü Kolpa, Ahmet Aslan, Merve Özbey, Erdem Kınay ile başlayacak etkinlik cumartesi günü Gökhan Bölükçü, Halil Sezai ve Emrah Karaduman ile devam edecek.
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