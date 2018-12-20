Güneydoğu'da kültür-sanat

GAZİANTEP (AA) - Mustafa Erdoğan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı dans topluluğu "Anadolu Ateşi" gösterisi Gazianteplilerle buluşacak, Şanlıurfa bu hafta iki tiyatro ile bir konsere ev sahipliği yapacak.

Dans topluluğu "Anadolu Ateşi"nin gösterisi, 22 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

- Konser

Türk besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Anadolu Kahramanlık Hikayeleri Konseri için Gaziantep'e gelecek.

Konser, 21 Aralık Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda dinlenilebilecek

Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği, "Göç'erken" adlı oyununu Gaziantepliler için sahneleyecek.

İbrahim Yılmaz'ın yönettiği Suriyeli ve Türk gençlerin oynayacağı ve dostluğa dikkatin çekildiği oyun, 20 Aralık saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa da bu hafta iki tiyatro ile bir konsere ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 22 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de Orhan Kemal'in yazdığı "72'inci Koğuş" adlı tiyatro oyununu çocuklar için aynı günde ve yerde saat 20.00'de de yetişkinler için sahneleyecek.

Sanatçı Ahmet Aslan, 22 Aralık Cumartesi saat 20.30’da Viranşehir Kültür Merkezi'nde sevilen parçalarını seslendirecek.

