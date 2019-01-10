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Güneydoğu'da kültür-sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'te "Beyaz", "Ölün Bizi Ayırana Dek", "Çiçekçi Sokağı Cinayeti" oyunları sahnelenecek, dünyaca ünlü tenor Cenk Bıyık ile Atılgan Gümüş ve Fatih Erkoç dinleyicilerinin karşısına çıkacak - Şanlıurfa'da üç tiyatro oyunu seyircisiyle buluşacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Beyaz", "Ölün Bizi Ayırana Dek", "Çiçekçi Sokağı Cinayeti" oyunları sahnelenecek.

Ezop Kültür Sanat tarafından "Beyaz" adlı oyun Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Emmanuelle Marie'nin yazdığı, Özen Yula'nın yönettiği oyunda Derya Alabora ve Deniz Çakır rol alıyor.

İki kız kardeşin başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Kocasıyla mutsuz evliliğini sürükleyen bir kız kardeş... Uzun zaman sonra eski kasabasına dönen ablası... Ölüm döşeğindeki annelerinin başında bekleyen iki kız kardeşin bir ömürlük hesaplaşması. Beyaz birleştirir bütün renkleri. Çünkü şu ölümlü dünyada hiçbir şey önemi değil. Hiçbir şey."

Oyun, 12 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

Gergedan Yapım “Ölün Bizi Ayırana Dek” adlı oyunu seyircisiyle buluşturacak.

Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı, Hakan Yılmaz'ın yönettiği ve oynadığı oyunda, Ebru Cündübeyoğlu ile Cengiz Şahin de rol alıyor.

Boşanma aşamasında olan bir çiftin başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Cansu ve Serdar, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen kutlama partisine katılan ikili, sabah aynı yatakta uyanır. Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar'ı bekleyen asıl sürpriz, salondaki kanepede bulunan cesettir."

Oyun, 13 Ocak Pazar saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

Kedi Sahne Sanatları "Çiçekçi Sokağı Cinayeti" adlı oyununu sahneleyecek.

Kosta Kortidis'in yazdığı, Hakan Altıner'in yönettiği oyunda, Deniz Türkali, Altan Gördüm, Özdemir Çiftçioğlu, Damla Cercisoğlu, Gökmen Kasabalı, Berkay Şengil ve Sadi Özen de rol alıyor.

İstanbul'da, 20. yüzyılın başında, Çiçekçi Sokağı'nda faili meçhul bir cinayetin anlatıldığı oyun, 15 Ocak Salı saat 20.00'de aynı merkezde izlenebilecek.

- Konser

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Fatih Erkoç sevilen şarkılarını seslendirecek. Konser, 14 Ocak Pazartesi saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde dinlenebilecek.

Ünlü tenor Cenk Bıyık ile oyuncu ve tenor Atılgan Gümüş, "Two Turkish Tenors" adlı gösterileriyle Gazianteplilerin karşısında olacak. Gösteri, 16 Ocak Çarşamba saat 20.00'de aynı merkezde izlenebilecek.

- Şanlıurfa

"Ölün Bizi Ayırana Dek" oyunu, Şanlıurfa'da da sahnelenecek. Oyun, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 12 Ocak saat 13.00'te “Hopçik ile Dopçik" adlı oyunu çocuklarla buluşturacak.

Ekip, Orhan Kemal'in yazdığı "72. Koğuş" oyununu da aynı gün ve yerde saat 20.00'de beğeniye sunacak.

Kardeş Türküler grubu ise 13 Ocak saat 20.00'de, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda konser verecek.

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