Güneydoğu'da kültür-sanat

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Beyaz", "Ölün Bizi Ayırana Dek", "Çiçekçi Sokağı Cinayeti" oyunları sahnelenecek.

Ezop Kültür Sanat tarafından "Beyaz" adlı oyun Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Emmanuelle Marie'nin yazdığı, Özen Yula'nın yönettiği oyunda Derya Alabora ve Deniz Çakır rol alıyor.

İki kız kardeşin başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Kocasıyla mutsuz evliliğini sürükleyen bir kız kardeş... Uzun zaman sonra eski kasabasına dönen ablası... Ölüm döşeğindeki annelerinin başında bekleyen iki kız kardeşin bir ömürlük hesaplaşması. Beyaz birleştirir bütün renkleri. Çünkü şu ölümlü dünyada hiçbir şey önemi değil. Hiçbir şey."

Oyun, 12 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

Gergedan Yapım “Ölün Bizi Ayırana Dek” adlı oyunu seyircisiyle buluşturacak.

Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı, Hakan Yılmaz'ın yönettiği ve oynadığı oyunda, Ebru Cündübeyoğlu ile Cengiz Şahin de rol alıyor.

Boşanma aşamasında olan bir çiftin başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle: