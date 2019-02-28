Güneydoğu'da kültür sanat

GAZİANTEP/ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa bu hafta "Romantizma" adlı komedi oyununa ev sahipliği yapacak.

Akatlar Kültür Merkezi'nin "Romantizma" adlı oyunu, ilk olarak Şanlıurfalı tiyatroseverler için sahnelenecek.

Murat Dişli'nin yazdığı, Oktay Şenol'un yönettiği oyunda Janset ve Gökçe Özyol rol alıyor.

Evli olan Yasemin ve Uğur'un başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Yasemin ve Uğur, evliliklerinin 20'nci yıldönümünde yıllar önce içlerinde ukde kalan düğünü yapmaya karar verirler. Birbirinden farklı 2 ayrı düğün hayal eden karı koca, nikah tazeleme yolunda yıllanan ve yıpranan ilişkilerini, kapanmayan hesaplarını ve halı altına süpürdükleri sırlarını sorgulayacak ve beraberlikleri hiç beklemedikleri bir sona doğru yol alacaktır."

Oyun, 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda tiyatroseverler ile buluşacak.

Oyun, 5 Mart Salı günü de saat 20.00'de Gaziantep'te, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde izlenebilecek.

- Gaziantep