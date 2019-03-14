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Güneydoğu'da kültür-sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa bu hafta iki tiyatro ile iki konsere ev sahipliği yapacak - Sivas Devlet Tiyatrosu "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu Gazianteplilerin beğenisine sunacak

ŞANLIURFA/GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa bu hafta iki tiyatro ile iki konsere ev sahipliği yapacak. Sivas Devlet Tiyatrosu "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu Gazianteplilerin beğenisine sunacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 16 Mart saat 13.00'te "Hopçik ile Dopçik" adlı oyunu Şair Nabi Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşturacak.

Ekip, Tayfun Orhan'ın yazdığı, Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği ''Bir Kavanoz Kahkaha'' adlı oyunu da aynı gün ve yerde saat 20.00'de beğeniye sunacak.

Sanatçı Leman Sam 16 Mart saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda konser verecek.

Şarkıcı Jehan Barbur ise 19 Martta yine Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda sevilen parçalarını seslendirecek.

- Gaziantep

Sivas Devlet Tiyatrosu "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu Gaziantepliler için sahneleyecek.

Zehra İpşiroğlu'nun yazdığı, Ayşen İnci'nin yönettiği oyunda Filiz Demiralp rol alıyor.

Bir kadının kendini bulmasının anlatıldığı oyunun konusu ise şöyle:

"Lena Ukrayna'daki hayatını arkasında bırakarak aşık olduğu adamın peşinden İstanbul'a gelir. İstanbul'un kenar semtlerinden birinde kocası ve iki çocuğuyla beraber, ailesinden ve alışkanlıklarından uzakta, kendine yeni bir hayat kurmayı dener. Lena Müslüman olmuştur ve artık adı Leyla'dır. Ancak zorlu yaşam koşulları ve baskılar peşini bırakmaz. Lena ve Leyla arasında gidip gelirken, bir kadın olarak kendini tanımlamaya çalıştığı güçlü bir kimlik çatışması yaşamaya başlar. Lena mıdır o, Leyla mı? Yoksa yeniden bir ben mi kurmalıdır kendine?"

Oyun, 15 Mart Cuma saat 20.00'de 16 Mart Cumartesi saat 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

- Konser

Grup İncesaz sevilen şarkılarını Gaziantepli hayranları için seslendirecek.

Konser, 15 Mart Cuma saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Jehan Barbur da sevilen şarkılarıyla 18 Mart Pazartesi saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Atatürk Sahnesi'nde hayranlarının karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep konser Şanlıurfa tiyatro

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