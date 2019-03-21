Güneydoğu'da kültür sanat

GAZİANTEP / ŞANLIURFA (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu "Oyun Odası" adlı oyununu Gazianteplilerle buluşturacak, Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından "Müziğin İzinde 4 Kardeş Şehir" konseri gerçekleştirilecek.

Mustafa Kılıkcı'nın yazdığı, Kuvvet Yurdakul'un yönettiği "Oyun Odası"nda Bülent Çiftçi, Mesude Yılmaz, Özlem Gündoğdu, Mehmet Ali Toklu, Gülçin Yaşaroğlu Boyav, Derya Keyf ve Selver Kınık Onurlu rol alıyor.

İstanbul'da bir apartman dairesinde geçen olayların anlatıldığı oyun, 22 Mart Cuma günü saat 20.00'de, 23 Mart Cumartesi de saat 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa bu hafta bir konser ile bir tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Haliliye Belediyesince 2019 Göbeklitepe Yılı Özel Konseri organize edildi. Bu kapsamda Şanlıurfa, Elazığ/Harput, Kerkük ve Bakü şehirlerini bulunduran "Müziğin İzinde 4 Kardeş Şehir" adlı konser, 4 şehirden de mahalli sanatçıların katılımıyla 23 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.