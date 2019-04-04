Güneydoğu'da kültür-sanat

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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Sivas Devlet Tiyatrosu "Düş Yakamdan" adlı oyunu Gazianteplilerin beğenisine sunacak - Şanlıurfa bu hafta üç tiyatro oyunu ile bir konsere ev sahipliği yapacak

GAZİANTEP/ŞANLIURFA (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu "Düş Yakamdan" adlı oyunu Gaziantepli tiyatroseverler için sahneleyecek, Şanlıurfa bu hafta üç tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Mustafa Arıkoğlu'nun yazdığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği "Düş Yakamdan" adlı oyunda, Filiz Uysal, Can Atak ve Ufuk Bostancı rol alıyor. Çok zengin ama mutsuz bir çiftin başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Çift, yolunda gitmeyen evliliklerini kurtarmak için çıktıkları tatile giderken, bindikleri uçağın düşmesi sonucunda ıssız bir adada mahsur kalır. Çift, bir yandan hayatta kalmanın çarelerini ararken diğer yandan da evliliklerini sorgulamak ve birbirlerini tanımak için bolca vakit bulur. Düş Yakamdan, kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanları ve aynı evde yaşarken yabancılaşan aileleri anlatılıyor."

Oyun, 5 Nisan Cuma saat 20.00'de ve 6 Nisan Cumartesi 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

İstanbul Tatbikat Sahnesi de "Oksimoron" adlı oyununu Gazianteplilerin beğenisine sunacak. Robert Dubac'ın yazdığı, Zeki Enes Akkan'ın uyarladığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyunda Emre Karayel rol alıyor. Tek kişilik oyun, 8 Nisan Pazartesi saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa bu hafta üç tiyatro oyunu ile bir konsere ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 6 Nisan'da saat 13.00'te "Hopçik ile Dopçik" adlı oyunu Şair Nabi Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşturacak.

Ekip, Tayfun Orhan'ın yazdığı, Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği ''Bir Kavanoz Kahkaha'' adlı oyunu da aynı gün ve yerde saat 20.00'de beğeniye sunacak.

İstanbul Baba Sahne'nin "Bir Baba Hamlet" oyunu Şanlıurfalı sanatseverlerle buluşacak.

Sebastian Seidel'in yazdığı, Yücel Erten'in Türkçeye uyarladığı, Emrah Eren'in yönettiği oyunda Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu rol alıyor. Absürt komedi olan oyunun konusu ise şöyle:

"Biri oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör, diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın. Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken ortaya çıkan kepazelik 'Bir Baba Hamlet'e dönüşür."

Oyun, 6 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda izlenebilecek.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 7 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda sevilen parçalarını seslendirecek.

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Anahtar Kelimeler:
“Düş Yakamdan” Gaziantep oksimoron Şanlıurfa tiyatro

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