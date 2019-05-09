Güneydoğu'da kültür sanat

GAZİANTEP (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu "Pembe Panduflu Aşk" oyununu Gaziantep'te beğeniye sunacak.

Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı, Ezgi Yentürk'ün yönettiği oyunda, Sema Öner Kelav, Gökhan Doğan, Hülya Yıldız, Burçin Börü, Serdar Şeker ve Ozan Sargın rol alıyor.

Bir kadının 48 saat içinde bir erkeği kendisine aşık etmesinin anlatıldığı komedi oyunu, yarın saat 20.00'de, 11 Mayıs Cumartesi günü 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa, bu hafta iki ilahi konserine ev sahipliği yapacak.

"Grup Yürüyüş", ramazan etkinlikleri kapsamında Hamarat Eller Çarşısı'nda yarın saat 22.00'de konser verecek.

Urfa Ahengi Topluluğu ise aynı yerde 11 Mayıs saat 22.00'da sevenleriyle buluşacak.

