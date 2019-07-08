DİYARBAKIR/BATMAN (AA) - Diyarbakır ve Batman'da tarımsal sulamanın fazla olduğu dönemlerde Dicle Nehri ile Batman ve Garzan çaylarının rengi kahverengiye bürünüyor.

Diyarbakır ve Batman'da mısır ve pamuk ekili arazilerde sulama dönemi başladı.

Kimi üreticiler GAP kapsamında yapımı tamamlanan sulama kanalları vasıtasıyla bazıları ise açtıkları kuyulardan temin ettikleri su ile sulama yapıyor.

Ancak tüm uyarı ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen çiftçinin yüzde 80'inden fazlası hala ürünlerini vahşi (salma) yöntemle sulamayı sürdürüyor. Böylelikle gereğinden fazla kullanılan suyun taşıdığı toprak ile ilaç ve gübre, nehir, dere hatta yer altı sularına karışıyor.

Tarımsal sulamanın fazla olduğu bu dönemde Dicle Nehri ile Batman ve Garzan çaylarının rengi kahverengiye büründü.

Adeta "çamur" akan nehir ve çaylardaki bu değişime, vahşi sulamanın neden olduğu, taşınan toprakların etkisiyle suyun renginin değiştiği belirtiliyor.

- Uzmanlar, damla sulamayı öneriyor

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Tarımsal Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öner Çetin, AA muhabirine, bölgede yapımı tamamlanan baraj gölleri ve sulama projeleri sayesinde her yıl büyük arazilerin suya kavuştuğunu söyledi.