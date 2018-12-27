Güneydoğu'da sağanak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerindeki yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale edilmesi için kentin önemli kavşaklarında sürücüleri uyardı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.

Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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- Şanlıurfa'da kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak yağışın yanı sıra kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede Siverek-Diyarbakır yolunda kar ve buzlanma etkili olurken, yoğun sis nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücülerin kazaya karışmamak için araçlarını yol kenarına park ettikleri görülürken, seyir halindeki sürücüler ise sis farlarını yakarak ilerledi.

Kar ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazaların meydana geldiği öğrenildi.