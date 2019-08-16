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Güneydoğu'da sıcaklar bunaltıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde bunaltıcı sıcaklar etkisini devam ettiriyor.

Güneydoğu'da sıcaklar bunaltıyor

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde bunaltıcı sıcaklar etkisini devam ettiriyor. Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcak havalardan bunalanlar tarihi surların gölgesinde, çocuklar ise kentin değişik noktalarındaki süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.
Son yılların en yüksek değerlerinin etkili olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerde sıcaklar bunaltıyor. Sıcaklıkların geçen haftaya göre bir kaç derece artış gösterdiği bölgede termometreler Diyarbakır'da 45, Şırnak'ta 43, Şanlıurfa'da 44, Batman'da 43, Mardin 41 ve Gaziantep'te ise 42 dereceyi gösterdi.
Sıcakların etkili olduğu bölge kentlerde, öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik hâkim olurken, dışarı çıkamayanlar ev ve iş yerlerinde klima karşısında serinledi. Diyarbakır'da yaşayanlar, sıcaktan korunmak için serin ve gölge olan tarihi Ongözlü Köprü çevresi ile parklara akın etti. Diyarbakırlı çocuklar da merkez Sur ilçesinde bulunan ve girilmesi yasak olan Anzele havuzunda serinlemenin keyfini yaşadı. Yaşlılar da tarihi surların gölgesinde yere serdikleri kartonlara uzanıp, serinlemeye çalışmaları dikkat çekti. Öğle saatlerinde tarihi surların kenarındaki parklarda ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Hasan Kaplan (80), sıcak havaya tepkisini "Yanıyorum, yanıyorum" diyerek dile getirdi.
Uzmanlar ise özellikle yaşlı, hamile ve çocukların, güneş ışınlarının dik olarak geldiği öğle saatlerınde dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı.

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Güneydoğu'da sıcaklar bunaltıyorGüneydoğu'da sıcaklar bunaltıyorGüneydoğu'da sıcaklar bunaltıyorGüneydoğu'da sıcaklar bunaltıyor

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