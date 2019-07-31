Güneydoğu'da sıcaklık 40 dereceyi aştı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenilmemesi için özelikle hasta, gebe, yaşlı ve çocukların 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

- "Sıcaklık, hasta grupları için ciddi bir risk faktörü

Sıcaklığın yaşamı olumsuz etkilediği bölgede bunalan vatandaşlar klimalı mekanlardan çıkmazken, bazıları park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

"Sıcaklıklar, hasta grupları için ciddi bir risk faktörü oluşturuyor. Kalp hastaları, fazla kilosu olanlar, çocuklar, yaşlılar ve gebeler sıcak havada dikkat etmezlerse ciddi problemlerle karşılaşabilir." diyen Toprak, terlemenin ciddi oranda su, tuz ve diğer elektrolit kaybına neden olduğunu belirtti.

Toprak, bunun da ani kan basıncının düşmesine, ısı çarpmasına neden olabildiğine işaret ederek, "Bu ölümcül de olabilir." dedi.

Rahat elbiselerle dışarı çıkılmasını ve bol su içilmesini öneren Toprak, "Güneş ışınlarını yansıtan açık renk elbise giyilmesi gerekir. Mutlaka bol miktarda su alınması önemli. Dışarıya çıkılması gerekiyorsa da güneş gözlüğü, şapka ve şemsiye kullanılmalı." diye konuştu.

- "Bu sıcaklara dayanılmıyor"

Diyarbakır'da vatandaşlar tarihi Sur diplerinde gölgede serinlemeye çalışıyor. Sur ilçesinde Anzele'deki süs havuzlarına giren çocuklar da bir yandan serinlerken bir yandan da arkadaşlarıyla oynayarak eğleniyor.

Vatandaşlardan İlhan Özcan (39), sıcaktan olumsuz etkilendiğini, Diyarbakır Surları'nın gölgesinde serinlemeyi tercih ettiğini söyledi.