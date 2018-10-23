Güneydoğu'da sis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'da sis etkili oldu.
Gaziantep'te sabahın erken saatlerinde özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Görüş mesafesinin yaklaşık 15 metreye kadar düştüğü kentte, hava sıcaklığı da 16 derece olarak ölçüldü.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde de sis etkili oluyor.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde dün akşam etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.
Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, sürücüler sisli bölgelerde ilerlemekte güçlük çekiyor.
Sisin yoğun olduğu Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda ise maddi hasarlı iki ayrı kaza meydana geldi.
Sis, Suruç, Bozova ve Ceylanpınar ilçelerinde de etkili oldu.
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