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Güneydoğu'da sulanan arazilerden ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:19 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla suya kavuşturulan 3 milyon 551 bin 189 dekar tarım arazisinde verimin yükselmesi üreticinin gelirini artırdı - DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Güneydoğu'da yapılan sulu tarımla 2019 yılında 2 milyar 888 milyon 247 bin lira ekonomiye katkı sağlandı"

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulanan arazilerdeki tarımsal üretimle ülke ekonomisine 2 milyar 888 milyon 247 bin liralık katkı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kilis'te verimli araziler suyla buluşturuluyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine, DSİ'nin, yatırımlarıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçinin kazancını artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve en yüksek tasarrufu sağlayan yağmurlama ile damlama sulama sistemlerini tercih ettiklerini aktaran Aydın, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiğini kaydetti.

- Göçü önlüyor

Aydın, sulama sayesinde geliri artan yöre insanının refaha kavuştuğunu dile getirerek, "Modern sulama ile tarımsal üretimde verimin yükselmesi, üretim deseninin çeşitlenmesi çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için kırsaldan şehirlere göçü önlüyor." diye konuştu.

- En fazla sulama Şanlıurfa'da

Yağmurlamada yüzde 35, damlama sulamada ise yüzde 65 su tasarrufu sağlandığına işaret eden Aydın, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kilis'te mayıs ayında başlayan sulama sezonunun 1 Ekim'de sona erdiğini anımsattı.

Aydın, "Bu illerde toplam 3 milyon 551 bin 189 dekar tarım arazisi sulandı. Güneydoğu'da yapılan sulu tarımla 2019 yılında 2 milyar 888 milyon 247 bin lira ekonomiye katkı sağlandı." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde bu yıl 3 milyon 40 bin 330 dekar tarım arazisi sulanarak 2 milyar 228 milyon 247 bin liralık katkı sağlandığını aktaran Aydın, "En fazla sulama Şanlıurfa'da yapıldı. Diyarbakır'da 2019 yılı sulama sezonunda 223 bin 197 dekar tarım arazisi sulandı. Bu sayede bu yılın birim fiyatı ile ülke ekonomisine 313 milyon lira katkı oldu." şeklinde konuştu.

- Sulanan arazi miktarı hızla artıyor

Bölgedeki arazilerin hızla suyla buluşturulduğunu, sadece Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. kısım şebeke inşaatının tamamlanmasıyla 191 bin 650 dekar arazide sulu tarım yapılacağını dile getiren Aydın, projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 99'a ulaştığını, projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla 2019 yılı fiyatları ile 120 milyon 616 bin 844 lira gelir artışı olacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır DSİ sulama verim artışı

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