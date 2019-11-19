Güneydoğu'da sulanan arazilerden ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulanan arazilerdeki tarımsal üretimle ülke ekonomisine 2 milyar 888 milyon 247 bin liralık katkı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Kilis'te verimli araziler suyla buluşturuluyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine, DSİ'nin, yatırımlarıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçinin kazancını artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve en yüksek tasarrufu sağlayan yağmurlama ile damlama sulama sistemlerini tercih ettiklerini aktaran Aydın, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiğini kaydetti.

- Göçü önlüyor

Aydın, sulama sayesinde geliri artan yöre insanının refaha kavuştuğunu dile getirerek, "Modern sulama ile tarımsal üretimde verimin yükselmesi, üretim deseninin çeşitlenmesi çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için kırsaldan şehirlere göçü önlüyor." diye konuştu.