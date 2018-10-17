Güneydoğu'da toz taşınımı etkisini sürdürüyor

Gaziantep ve Şanlıurfa'da toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, güneyden esen rüzgarlar nedeniyle Gaziantep ve Şanlıurfa'da 4 gündür etkili oluyor.

Kent merkezlerinin yanı sıra ilçeleri de kaplayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Toz bulutu nedeniyle ortalık turuncu renge bürünürken, toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı.

