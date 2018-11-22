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Güneydoğu'da ulaşıma sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 09:46 | Son Güncelleme

Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor - Şanlıurfa'da sabah erken saatlerinden itibaren özellikle kentin yüksek bölgelerinde sis etkisini gösterdi

GAZİANTEP/ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Gaziantep'te sabah erken saatlerden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İstanbul-Gaziantep seferini yapan Türk Havayolları'na ait uçak, görüş mesafesinin 66 metreye kadar düştüğü havalimanına inemediği için Adana'ya yönlendirildi.

Öte yandan çeşitli kentlerden Gaziantep'e gelecek uçakların da kalkış yapmayarak sisin kalkmasını bekledikleri öğrenildi.

Diğer taraftan kent genelinde etkisini sürdüren sisin birkaç saate kadar etkisini yitirmesi, görüş mesafesinin 2 kilometreye kadar çıkmasıyla hava trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.

Kentte cumartesi gününe kadar yağmurla birlikte yer yer sis tahmin ediliyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sabah erken saatlerde özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü kentte, hava sıcaklığı da 13 derece ölçüldü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
etkili Gaziantep sis Şanlıurfa

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