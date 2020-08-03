Güneydoğu’da vaka sayısı artıyor: "Resmi rakamlar çelişkili"

Sahada çalışan uzmanlarsa, yalnızca Diyarbakır ve Urfa’daki vaka sayılarının 600’ü geçtiğini söylüyor ve sayıları çelişkili buluyor.Türkiye, 1 Haziran'daki normalleşme adımlarının ardından yeniden yüksek vaka sayılarıyla karşılaşmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre günlük vaka sayısı bin bandına dayanmış durumda. Yine bakanlığın 1 Ağustos'ta yayınladığı verilere göre Güneydoğu Anadolu illerinde yeni vaka sayısı 265, Doğu Anadolu'daysa 51 olarak kayda geçti. Resmi sayılara göre Güneydoğu Anadolu, Türkiye'de en fazla yeni vakaya rastlanan bölge. Resmi sayılar dahi bölgedeki vehameti gözler önüne sererken uzmanlar, sahadan edinilen bilgilerin daha da yüksek olduğunu söylüyor. DW Türkçe'ye konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, Diyarbakır özelinde gerçek verilere ulaşamadıklarından şikayetçi. Resmi verilere göre Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 265 yeni vaka olduğu bilgisini hatırlatan Turan, "Sahadaki arkadaşlarımız bize farklı bilgiler veriyorlar. Diyarbakır'da günde 300 yeni vaka var. Urfa'daki arkadaşlarımız ise günlük 300-350 yeni vakadan bahsediyor. Yalnızca Diyarbakır ve Urfa'daki günlük yeni vaka sayısı bile açıklanandan çok daha fazla" diye konuşuyor. Turan, hastanelerde yer sıkıntısı olduğunu da aktarıyor.

Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç de, yine gerçek sayılara ulaşılamadığını söyleyen uzmanlardan. Sahada görev yapan hekimlerden edindikleri bilgilere göre vaka sayılarının, açıklananın çok üzerinde olduğu yönünde tespitler var. "Sayılar konusunda çelişki var" diyen Yaviç, bunu 1 Haziran sonrası süreçte normalleşme adımlarının erken atılmasına bağlıyor. Yaviç şöyle konuşuyor: "COVID-19 salgını tam anlamıyla kontrol altına alınmamışken, özellikle ekonomik kaygılarla bir çok kısıtlama ortadan kaldırıldı. Önlemlerle düşen günlük vaka sayıları, hayatın normal akışına dönmesiyle yeniden artmaya başladı." 1 Haziran'dan itibaren önlemler, yalnızca Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da değil, Türkiye genelinde yumuşatılmıştı. Peki, bölgede yeni vaka sayılarının artmasının sebebi neydi? "Turizm merkezlerinde daha sıkı önlemler alındı" Uzmanlar, sorumuza birkaç neden sıralayarak yanıt veriyor: Dr. Hüseyin Yaviç: "Turizmi canlandırmak için Türkiye'nin batısına yönelik önlem ve uygulamalar alındı. Özellikle de turizm merkezlerinde. Ancak bölgeye yönelik ekstra önlem alınmadı. Şehirlerarası yolculuklara müsaade edilmesi, bölgedeki halkın ekonomik durumunun zayıf olması, pozitif olduğu tespit edilen hastaların evlerine gönderilmesi salgını artırdı."