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Güneydoğu'da yüksek verim beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

Tarımın lokomotif sektör olduğu Güneydoğu'da sonbaharda düşen yağış miktarının uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 100 artış sağlaması, çiftçinin yüksek verim beklentisini artırdı - Geçen yıl yağmur duasına çıkan üretici, bu yıl ise adeta güneşli güne hasret kaldı - TZOB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Cevat Delil: - "Hepimizin yüzü gülüyor. İnşallah bu yıl çiftçilerimiz açısından bol ve bereketli bir sezon olacak" - Çiftçi Mehmet Kaplan: - "Çamurda ekim yapıyoruz. İnşallah bu yıl yüksek verim almayı umut ediyoruz" - Çiftçi Tarık Mergen: - "Yağmur iyi yağdığı için toprak yeterli suyu aldı. Büyük umut içindeyiz"

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sonbaharda düşen yağış miktarının uzun yıllar ortalamasının yüzde 100 üzerine çıkması çiftçinin yüksek verim beklentisini artırdı.

Tarımın lokomotif sektör olduğu bölgede Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te ekim, kasım ve aralık ayında düşen yağış miktarı bir önceki yıla oranla yüzde 330 artış gösterdi.

Bölgede geçen yıl yağmur duasına çıkan üretici, bu yıl ise adeta güneşli güne hasret kaldı.

Yağış miktarının uzun yıllar ortalamasına göre yüksek olması, bölgede buğday, arpa ve kırmızı mercimek üretimi yapan ve verim artışı bekleyen çiftçiye umut oldu.

- "Hepimizin yüzü gülüyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Mehmet Cevat Delil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin son yılların en çok yağış alan dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Yağışın rekolte ve çiftçinin gelirinde artış sağlayacağını dile getiren Delil, "Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa gibi illerde geçen yıla oranla yağışta ciddi artış meydana geldi. Yağışta geçen yılı baz alırsak yüzde yaklaşık 400 artış söz konusu. Tabii bu yağış çiftçiyi memnun etmiştir." dedi.

Delil, yağış nedeniyle barajlarda doluluğun yüzde 100'e ulaştığını ifade ederek, "Hepimizin yüzü gülüyor. İnşallah bu yıl çiftçilerimiz açısından bol ve bereketli bir sezon olacak." diye konuştu.

Geçen yıl yağışın beklentinin altında olması nedeniyle çiftçinin yağmur duasına çıktığını anımsatan Delil, bu yıl iyi bir üretim sezonu beklediklerini vurguladı.

Prim ve gübre desteğinde yapılan artışın kendilerini memnun ettiğini anlatan Delil, mazot desteğinde de artış beklediklerini ifade etti.

- "Yüksek bir verim almayı umut ediyoruz"

Bismil ilçesi Işıklar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Kaplan, yağışlarda artıştan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Kaplan, "Güneşli günleri aramaya başladık. Çamurda ekim yapıyoruz. İnşallah bu yıl yüksek verim almayı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sunduğu destekteki artışa dikkati çeken Kaplan, "Hükümet çiftçinin arkasında durdu. Tarım Bakanı yaşadığımız sıkıntıyı gördü gübre ve buğday desteklemelerinde yüzde 100'lük artış oldu. Temennimiz mazot desteğinde de bunun yapılması. Genç çiftçiler olarak arazileri boş bırakmak gibi bir niyetimiz yok." şeklinde konuştu.

Kaplan, Silvan Barajı'nın tamamlanması, sulama kanalları yapılması halinde tarlaların suya kavuşacağına işaret ederek, en büyük temennilerinin barajların tamamlanması olduğunu aktardı.

- "Büyük umut içindeyiz"

Çiftçi Tarık Mergen de son birkaç yıldır yağışın beklentilerinin altında kaldığını anlatarak bunun da verimi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Sonbaharda bölgenin iyi yağış aldığını vurgulayan Mergen, "Yağmur iyi yağdığı için toprak yeterli suyu aldı. Büyük umut içindeyiz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu rekolte beklentisi yağış

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