Güneydoğu’dan Suriye’ye Askeri Sevkiyat

Suriye’nin İdlib bölgesine operasyon yapılması gündeme geldiğinden beri Türkiye’nin sınıra ve bölgeye yaptığı askeri sevkiyat sürüyor. Perşembe günü de gün boyu tank ve obüs topları bölgeye sevk edildi.
Havanın ağarmasıyla birlikte Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu hareketlendi. Tank ve obüs topu yüklü yaklaşık 20 askeri TIR, Gaziantep üzerinden sınıra doğru hareket etti. Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki askeri birliklerden yola çıkan araçlara zaman zaman polis araçları eşlik etti. Araçların üzerindeki tanklar ve obüs toplarının, brandalarla kapatılması dikkat çekti. Akşam saatlerine kadar aralıksız devam eden sevkiyat sırasında araçlar, güvenlik gerekçesiyle konvoy halinde hareket etmedi. Şanlıurfa’dan Gaziantep yönüne dönen araçların hangi bölgeye gideceği belirtilmedi.
Perşembe sabaha karşı Kilis’teki sınır karakolları ile Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye askeri sevkiyat yapıldı. Kilis’teki askeri birliklerde askeri iş makineleri, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve mühimmat yüklü araçlar, gruplar halinde sınırı geçti.
Suriye’de rejim askerleri ile Rus birliklerinin İdlib’e operasyon yapması gündeme gelince, Türkiye bölgeye asker ve zırhlı araç sevk etmeye başladı. Türkiye’deki değişik birliklerden gelen askeri araçların bir bölümü sınır birliklerinde konuşlandı. Ancak bazı birlikler ise Türkiye’nin İdlib çevresinde kurduğu 12 ateşkes gözlem noktasına takviye amacıyla gönderildi. Putin ve Erdoğan’ın Soçi’de yaptıkları görüşmeden, operasyon yapılmaması kararı alınmasına rağmen Türkiye’nin bölgeye askeri sevkiyatı durmadı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, 12 Ekim 2017'de İdlib’de gözlem noktaları oluşturulmuştu. Türkiye’nin İdlib bölgesinde12 gözlem noktası bulunuyor.
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