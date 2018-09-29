GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'te çeşitli meslek gruplarından bir araya gelen 114 kadın, hem tribünleri renklendirmek hem de hemcinslerine örnek olmak için Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğini kurdu.
Başkanlığını iş kadını Mezine Sırakaya'nın yaptığı derneğin üyeleri, haftanın belirli günlerinde evlerde bir araya gelerek müsabakalara hazırlanıyor.
Adeta "kadınlar günü" havasında geçen toplantılarda üyeler, maçlarda Antep şivesiyle yapacakları tezahüratlara çalışıyor.
Komşuların da davetli olduğu, çeşitli yöresel yemeklerin yapıldığı ev toplantılarının ardından kadınlar, formalarını, şapkalarını ve bayraklarını alıp tribün provası için stada gidiyor.
Spor Toto 1. Lig'de 1 Ekim Pazartesi günü oynanacak Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor müsabakasında ilk defa tribünde yar alacak olan kadınlar oldukça heyecanlı.
Dernek Başkanı Mezine Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu'nun ilk kadın taraftar derneğini kurduklarını ve bunun için çok mutlu olduklarını söyledi.
Spor kulüplerinden bağımsız olduklarını, bunun için tüm takımları aynı heyecanla destekleyeceklerini belirten Sırakaya, kentte taraftar anlamında etkili olmak istediklerini ifade etti.
Sırakaya, üye sayılarının her geçen gün arttığını aktararak, şunları kaydetti:
"Dünya genelinde kadınlar kendilerine biçilen roller itibarıyla sporda çok fazla hak ettiği yeri alamıyor. Kadınlar olarak spora ne kadar önem verirsek, spor bilincini kendimize ne kadar entegre edebilirsek çocuklarımıza o kadar faydalı olabiliriz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıp sahaya, tribüne sevk etmek ve bilinçlendirmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz."
Gaziantepli kadınların hafta sonunu tribünlerde geçirmesi için durmadan çalıştıklarını ve bunun için ev ev gezdiklerini anlatan Sırakaya, her başarılı kadının arkasında da bir erkeğin olduğunu vurguladı.
Sırakaya, bu konuda erkeklerden yardım istediklerini belirterek, "Erkeklerin kadınlarımızı tribünlere teşvik etmelerini, hatta gerekiyorsa tribünlere kendilerinin getirmesini istiyoruz. Çünkü Gaziantep'in buna ihtiyacı var. Bu anlamda tüm kadınlarımızı davet ediyoruz. Bu güzel ve farklı havayı birlikte teneffüs edelim. Şampiyonlukları birlikte yaşayalım." diye konuştu.
- "Biz tribünlere sevgi, saygı ve centilmenlik getireceğiz"
Tribünlerdeki şiddetin sona ermesini hedeflediklerini belirten Sırakaya, "Biz tribünlere sevgi, saygı ve centilmenlik getireceğiz. Girdiğimiz tribünlerde neşe ve sevinç olacak. Taraftarlara konuşarak anlaşmayı aşılayacağız. Çünkü tribünlerde şiddet ne kadar çok olursa sporun kalitesi o kadar çok düşüyor ve zarar veriyor. Biz bunu inşallah Gaziantep'te başaracağız ve Türkiye'ye bu konuda örnek olacağız. Kadınlarımızın bu gücü kesinlikle vardır. Onun için 'haydi anneler, kızlarla birlikte tribünlere' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Diş teknisyeni Elif Göksun da bir restoranda yemek yerken Sırakaya'nın konuşmalarına kulak misafiri olduğunu ve bu sayede derneğe üye olduğunu söyledi.
Üyeler arasında samimi bağlar oluştuğunu dile getiren Göksun, "Hep beraber sosyal etkinlik yapıyoruz. Birlikte gün yapar gibi antrenman yapıyoruz. Gideceğimiz maçları, sloganlarımızı tartışıyoruz. Ofsaytı çok merak ediyordum ve inşallah sahada görme şansına sahip olacağım." şeklinde konuştu.
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- "Erkeklere her konuda örnek olacağız"
Dernek üyesi emekli Serpil Yazgan ise amaçlarının kadınları ön palana çıkarmak olduğunu ve bu ruhla hareket ettiklerini belirtti.
Kadınların spor müsabakalarına çok az ilgi gösterdiğini ifade eden Yazgan, "Özellikle maçlara çok az kadın taraftar gidiyor. Biz bunu yıkmak istiyoruz. Çünkü kadının olduğu yerde güzellik vardır. Erkeklere her konuda örnek olacağız. Tribünlere güzellikler katacağız. Erkeklerin arasına kadınlar serpiştirilirse daha dikkatli olacaklarını, davranış ve konuşmalarına çeki düzen vereceklerini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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