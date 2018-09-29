GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'te çeşitli meslek gruplarından bir araya gelen 114 kadın, hem tribünleri renklendirmek hem de hemcinslerine örnek olmak için Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneğini kurdu. Başkanlığını iş kadını Mezine Sırakaya'nın yaptığı derneğin üyeleri, haftanın belirli günlerinde evlerde bir araya gelerek müsabakalara hazırlanıyor. Adeta "kadınlar günü" havasında geçen toplantılarda üyeler, maçlarda Antep şivesiyle yapacakları tezahüratlara çalışıyor. Komşuların da davetli olduğu, çeşitli yöresel yemeklerin yapıldığı ev toplantılarının ardından kadınlar, formalarını, şapkalarını ve bayraklarını alıp tribün provası için stada gidiyor. Spor Toto 1. Lig'de 1 Ekim Pazartesi günü oynanacak Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor müsabakasında ilk defa tribünde yar alacak olan kadınlar oldukça heyecanlı. Dernek Başkanı Mezine Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu'nun ilk kadın taraftar derneğini kurduklarını ve bunun için çok mutlu olduklarını söyledi. Spor kulüplerinden bağımsız olduklarını, bunun için tüm takımları aynı heyecanla destekleyeceklerini belirten Sırakaya, kentte taraftar anlamında etkili olmak istediklerini ifade etti.

Sırakaya, üye sayılarının her geçen gün arttığını aktararak, şunları kaydetti: "Dünya genelinde kadınlar kendilerine biçilen roller itibarıyla sporda çok fazla hak ettiği yeri alamıyor. Kadınlar olarak spora ne kadar önem verirsek, spor bilincini kendimize ne kadar entegre edebilirsek çocuklarımıza o kadar faydalı olabiliriz. Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıp sahaya, tribüne sevk etmek ve bilinçlendirmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz." Gaziantepli kadınların hafta sonunu tribünlerde geçirmesi için durmadan çalıştıklarını ve bunun için ev ev gezdiklerini anlatan Sırakaya, her başarılı kadının arkasında da bir erkeğin olduğunu vurguladı. Sırakaya, bu konuda erkeklerden yardım istediklerini belirterek, "Erkeklerin kadınlarımızı tribünlere teşvik etmelerini, hatta gerekiyorsa tribünlere kendilerinin getirmesini istiyoruz. Çünkü Gaziantep'in buna ihtiyacı var. Bu anlamda tüm kadınlarımızı davet ediyoruz. Bu güzel ve farklı havayı birlikte teneffüs edelim. Şampiyonlukları birlikte yaşayalım." diye konuştu.