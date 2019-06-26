Güneydoğu'nun gururları

Ağabeyinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıfta okuduğunu, diğer ağabeyinin de fen lisesinden mezun olduğunu ifade eden Akın, sınav sonucuyla heyecan yaşadığını belirtti.

Ergani ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mesut Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava okulda hazırlandığını, düzenli çalışmayla böyle bir başarıyı beklediğini söyledi.

Sınırlı imkanlarına rağmen kararlılıkla hazırlandıkları sınavda önemli başarı elde eden öğrenciler, hayalini kurdukları mesleğe bir adım daha yaklaşmanın sevincini yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan kazanan 565 öğrenci arasında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden Mesut Akın, Çüngüş ilçesinden Muhammet Emin Özkahraman, Bağlar ilçesinden Zeynep Aslan ile Batman'dan Alye Gündoğdu da yer aldı.

DİYARBAKIR/BATMAN (AA) - Diyarbakır ve Batman'da yaşadıkları zorluklara rağmen azimle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilerden Mesut Akın, Muhammet Emin Özkahraman, Zeynep Aslan ve Alye Gündoğdu, tam puan alarak Güneydoğu'nun gururu oldu.

Sınavda elde ettiği başarıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Akın, "Galatasaray veya Kabataş Erkek Lisesinde okumak istiyorum. Yazılım veya bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Maddi durumumuz nedeniyle yaz aylarında ailemle kayısı, fındık, pamuk toplamaya gidiyorum. Hep birlikte çalışmaya gidiyoruz çünkü çalışmamız lazım." dedi.

Baba Mahmut Akın da daha önce ilçeye bağlı Ziyaret köyünde yaşadıklarını, 2 yıl önce ilçe merkezine yerleştiklerini aktararak, çocuklarının okuması için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti.

Eğitim konusunda çok fedakar olduğunu, çocuklarının da kendisini mahcup etmediğini dile getiren Akın, "En iyi okullardan mezun oluyorlar. Büyük oğlum tıp fakültesinde okuyor. Diğeri fen lisesinden mezun oldu. Okuyup millete, devlete faydalı insan olacaklarına inanıyorum. Mesut'un başarısı bizi çok mutlu etti. Azimle çalışmanın ürününü aldı." diye konuştu.

Çocuklarını okutmak için ailesiyle mevsimlik işçi olarak çalıştığını anlatan Akın, hemen her yaz tatilinde mevsimlik işçi olarak farklı illere gittiklerini, bu yıl da Malatya'ya kayısı toplamaya gideceklerini aktardı.