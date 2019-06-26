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Güneydoğu'nun gururları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Batman'da, sınırlı imkanlarına rağmen büyük bir azimle LGS sınavına hazırlanarak tam puan almayı başaran Mesut Akın, Muhammet Emin Özkahraman, Zeynep Aslan ve Alye Gündoğdu, ailelerinin yanı sıra bölgenin de gururu oldu - Mesut Akın: - "Maddi durumumuz nedeniyle yaz aylarında ailemle kayısı, fındık, pamuk toplamaya gidiyorum" - Muhammet Emin Özkahraman: - "Hayalim Galatasaray Lisesinde okumak. İnşallah bu hayalim gerçekleşecek" - Alye Gündoğdu: - "Bundan sonraki hedefim doktor olmak. Bu hedefime de ulaşacağıma inanıyorum" - Zeynep Aslan: - "Kış aylarında okuldan eve gittiğimde ev soğuk oluyordu ama ona rağmen çalışıyordum"

DİYARBAKIR/BATMAN (AA) - Diyarbakır ve Batman'da yaşadıkları zorluklara rağmen azimle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilerden Mesut Akın, Muhammet Emin Özkahraman, Zeynep Aslan ve Alye Gündoğdu, tam puan alarak Güneydoğu'nun gururu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan kazanan 565 öğrenci arasında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden Mesut Akın, Çüngüş ilçesinden Muhammet Emin Özkahraman, Bağlar ilçesinden Zeynep Aslan ile Batman'dan Alye Gündoğdu da yer aldı.

Sınırlı imkanlarına rağmen kararlılıkla hazırlandıkları sınavda önemli başarı elde eden öğrenciler, hayalini kurdukları mesleğe bir adım daha yaklaşmanın sevincini yaşıyor.

- Ailesiyle mevsimlik işçi olarak çalışıyor

Ergani ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mesut Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava okulda hazırlandığını, düzenli çalışmayla böyle bir başarıyı beklediğini söyledi.

Ağabeyinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıfta okuduğunu, diğer ağabeyinin de fen lisesinden mezun olduğunu ifade eden Akın, sınav sonucuyla heyecan yaşadığını belirtti.

Sınavda elde ettiği başarıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Akın, "Galatasaray veya Kabataş Erkek Lisesinde okumak istiyorum. Yazılım veya bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Maddi durumumuz nedeniyle yaz aylarında ailemle kayısı, fındık, pamuk toplamaya gidiyorum. Hep birlikte çalışmaya gidiyoruz çünkü çalışmamız lazım." dedi.

Baba Mahmut Akın da daha önce ilçeye bağlı Ziyaret köyünde yaşadıklarını, 2 yıl önce ilçe merkezine yerleştiklerini aktararak, çocuklarının okuması için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti.

Eğitim konusunda çok fedakar olduğunu, çocuklarının da kendisini mahcup etmediğini dile getiren Akın, "En iyi okullardan mezun oluyorlar. Büyük oğlum tıp fakültesinde okuyor. Diğeri fen lisesinden mezun oldu. Okuyup millete, devlete faydalı insan olacaklarına inanıyorum. Mesut'un başarısı bizi çok mutlu etti. Azimle çalışmanın ürününü aldı." diye konuştu.

Çocuklarını okutmak için ailesiyle mevsimlik işçi olarak çalıştığını anlatan Akın, hemen her yaz tatilinde mevsimlik işçi olarak farklı illere gittiklerini, bu yıl da Malatya'ya kayısı toplamaya gideceklerini aktardı.

Akın, "Oradan gelen gelirle çocuklarımı okutmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

- İlkokulu birleştirilmiş sınıfta okudu

Çermik ilçesinde Fatih Ortaokulu öğrencisi Muhammet Emin Özkahraman da 10 kardeşten en küçüğü olduğunu, köyde büyüdüğünü ve ilkokulu birleştirilmiş sınıfta okuduğunu anlattı.

Okumak için ilçe merkezindeki ağabeyinin yanına gittiğini, 7. sınıftan itibaren de ilçedeki Fatih Ortaokulunda okuduğunu belirten Özkahraman, sınava çok çalıştığını, sonuca da çok sevindiğini ifade etti.

Özkahraman, "Hayalim Galatasaray Lisesinde okumak. İnşallah bu hayalim gerçekleşecek. Bilimle uğraşmak istiyorum. Köyde yaşıyorum. Okuyabilmek için ilçe merkezine geldim. Hayalimin gerçekleşmesi için çok çalıştım." şeklinde konuştu.

Fatih Ortaokulu Müdürü Murat Akdağ ise kendilerine bu gururu yaşatan Özkahraman'ı tebrik ederek, bu başarının diğer öğrencilere de güzel bir örnek olacağını bildirdi.

- Evleri sobalı olunca okul kütüphanesinde sınava hazırlandı

Merkez Bağlar ilçesindeki Faik Ali Ortaokulunda okuyan 4 çocuklu ailenin en büyüğü 14 yaşındaki Zeynep Aslan da, 500 tam puan almanın mutluluğunu yaşıyor.

Aslan, maddi durumlarının yetersiz olmasına, sobalı bir evde yaşamasına rağmen gayret ederek okuldaki öğretmenlerinin de desteğiyle sınavda başarı sağladığını kaydetti.

Sınava, okulun kütüphanesinde saatlerce çalışarak hazırlandığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Kış aylarında okuldan eve gittiğimde ev soğuk oluyordu ama ona rağmen çalışıyordum. Pes etmedim, 'Başaracağım' dedim çünkü bir hedefim vardı. Sonunda başardım. Ailemin bu başarımda katkısı çok büyük. Aldığım bu puanla istediğim liseye yerleşmek istiyorum. İleride mühendis olmak istiyorum."

Aslan'ın annesi Nurcan Aslan ise çocuklarının eğitimine çok önem verdiğini, kızının başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

"Evimiz sobalı, kış aylarında sadece bir odada kalıyoruz. Soğuk odada da olsa kızım dersine çalışıyordu. Kızım okuyacak, güzel yerlere gelecek ve kardeşlerine sahip çıkacak." diyen Aslan, kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Faik Ali Ortaokulu Müdürü İbrahim Halil Yuvanç, Zeynep'in sınavda başarı göstereceğine inandıklarını, öğrencilerinin böyle bir başarı elde etmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Yuvanç, "Kızımız hiç durmadı, sürekli çalıştı. Sadece okulumuzun bünyesinde açılan kurslarla başarıya ulaştı. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için biz de çok mutluyuz." dedi.

- "Çok kitap okudum"

Batman'da Gültepe Ortaokulu öğrencisi Alye Gündoğdu da elde ettiği başarıyla gurur kaynağı oldu.

Gündoğdu, istekli, düzenli ve sistemli çalışma sayesinde, emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti.

Sonucun açıklanmasıyla duyduğu mutluluğun tarif edilemez olduğunu dile getiren Gündoğdu, "Sınava bol bol soru çözerek, çok kitap okuyarak, düzenli olarak deneme sınavlarına girerek hazırlandım. Bugün de çalışmanın meyvesini aldım ve başardım. Bundan sonraki hedefim doktor olmak. Bu hedefime de ulaşacağıma inanıyorum." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Diyarbakır LGS tam puan

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