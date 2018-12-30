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Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının istenilen seviyeye gelmesiyle kayak sezonu başladı. - Bazı vatandaşlar yöresel kıyafetle, bazıları ise leğenle piste koştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ'da kayak sezonu açıldı.

Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağ"ı olarak nitelendirilen 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezinde kar kalınlığının yer yer 60 santimetreyi bulmasıyla hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden günübirlik gelen kayakseverler, tesiste kaymanın yanı sıra temiz havada kar üstünde mangal yapıp stres attı.

Kar kalınlığının istenilen seviyede olmasıyla pistlere akın eden bazı vatandaşların yöresel kıyafetleriyle kayak yapanları dikkati çekti. Kimi vatandaşlar kaymak için kızağı seçerken leğenle kaymaya çalışanlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

İklimi kış sporlarına uygun olan bölgede ilk defa kaymaya gelen vatandaşların yaşadıkları komik durumlar izleyenleri kahkahaya boğarken bazı vatandaşlar ise kar topu oynamayı tercih etti.

Yöresel kıyafetleriyle kaymayı tercih eden Ahmet Arıtekin, çok eğlendiğini belirterek, "Herkesin buraya gelip görmesini ve kaymasını bekliyoruz, güzel bir kayak merkezi ve yollar açık durumda. Şalvarla kaymak zor olmuyor yeter ki kaymasını bil." diye konuştu.

Arzu Demir ise Karacadağ Kayak Merkezini çok beğendiğini anlatarak, "Buranın vazgeçilmezi leğen dediler, bizde leğenimizi aldık geldik, çocuklara uyduk, eğlenceli ve zevkliymiş leğenle kaymak. Gayet güzel bir faaliyet oluyormuş leğenle kaymak." dedi.

Kayak sezonunun açıldığını ve yöresel elbiseleriyle kayak yaptığını belirten Celal Altay ise "Şalvarla kaymak çok keyifli oldu. Bölgeye yakın illerdeki herkesi buraya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Karacadağ kayak Siverek Şalvar Şanlıurfa

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