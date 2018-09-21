Güneydoğu'ya Diyarbakır merkezli turizm bölgesi müjdesi

DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "6 turizm konsantrasyon bölgesi yaratıyoruz. Bugün Diyarbakır'da gördüklerimden sonra 6 bölge sayısını 7'ye çıkarmamız gerekiyor. Diyarbakır merkezli Güneydoğu'da bir bölge daha oluşturmamız konusunda ikna oldum. Diyarbakır ve Güneydoğu halkına müjdelemek istiyorum." dedi.
Bakan Ersoy, Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'a ilk kez geldiğini, duyduklarının ne kadar yetersiz olduğunu kenti görünce anladığını belirtti.
Turizmde yılbaşından itibaren yeni bir oluşuma geçeceklerini anlatan Ersoy, alt yapı ile yasal zeminini hazırlamaya çalıştıklarını bildirdi.
Önümüzdeki aylarda oluşuma ilişkin kamuoyuna bilgi vereceklerini vurgulayan Ersoy, "Yılbaşından sonra da bu oluşumu yavaş yavaş hayata geçirmeye başlayacağız. Proje kapsamında 6 turizm konsantrasyon bölgesi yaratıyoruz. Bugün Diyarbakır'da gördüklerimden sonra 6 bölge sayısını 7'ye çıkarmamız gerekiyor. Diyarbakır merkezli Güneydoğu'da bir bölge daha oluşturmamız konusunda ikna oldum. Program kapsamına alacağız, bu durumu. Diyarbakır ve Güneydoğu halkına müjdelemek istiyorum. Program kapsamında kenti hem tanıtım hem de yatırım öncelikli bölgeler arasına sokacağız." diye konuştu.
Vali Güzeloğlu da Diyarbakır'ın, teröre rağmen toplumun tüm kesimi ile devletin kararlı tutumuyla terörün etkilerini yok eden huzur ve güvenin her alanda hissedildiği bir şehir haline geldiğini anlattı.
Huzur ve güven ortamında artık ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek, ertelenen yatırımları Diyarbakır ile buluşturmak amacında olduklarını anlatan Güzeloğlu, turizmin hem ülke hem de ilin geleceğinde çok önemli rolü ve belirleyici bir etkisi olduğuna inandıklarını kaydetti.
Başlatılan çalışmalarda çok önemli bir aşama içerisinde bulunduklarını belirten Güzeloğlu, şunları söyledi:
"Bugün bizim yüzümüzü güldüren turist hareketliliğinin çok öteye çıkacağına dair inancımızı pekiştirmek istiyorum. Bugün itibarıyla önümüzdeki dönemde otellerimizde, turisttik bölgede yüzde yüze yakın bir doluluk oranımız var. Diyarbakır artık tanınması, görülmesi ve geçmişten kalan yanlış algıların dışında gerçeğiyle bilinmesi gereken bir şehirdir."
Bakan Ersoy'a, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da eşlik etti.
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