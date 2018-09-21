Güneydoğu'ya Diyarbakır merkezli turizm bölgesi müjdesi

DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "6 turizm konsantrasyon bölgesi yaratıyoruz. Bugün Diyarbakır'da gördüklerimden sonra 6 bölge sayısını 7'ye çıkarmamız gerekiyor. Diyarbakır merkezli Güneydoğu'da bir bölge daha oluşturmamız konusunda ikna oldum. Diyarbakır ve Güneydoğu halkına müjdelemek istiyorum." dedi.

Bakan Ersoy, Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır'a ilk kez geldiğini, duyduklarının ne kadar yetersiz olduğunu kenti görünce anladığını belirtti.

Turizmde yılbaşından itibaren yeni bir oluşuma geçeceklerini anlatan Ersoy, alt yapı ile yasal zeminini hazırlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Önümüzdeki aylarda oluşuma ilişkin kamuoyuna bilgi vereceklerini vurgulayan Ersoy, "Yılbaşından sonra da bu oluşumu yavaş yavaş hayata geçirmeye başlayacağız. Proje kapsamında 6 turizm konsantrasyon bölgesi yaratıyoruz. Bugün Diyarbakır'da gördüklerimden sonra 6 bölge sayısını 7'ye çıkarmamız gerekiyor. Diyarbakır merkezli Güneydoğu'da bir bölge daha oluşturmamız konusunda ikna oldum. Program kapsamına alacağız, bu durumu. Diyarbakır ve Güneydoğu halkına müjdelemek istiyorum. Program kapsamında kenti hem tanıtım hem de yatırım öncelikli bölgeler arasına sokacağız." diye konuştu.