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Güneyli Komutanın Tartışmalı Heykeli Söküldü

10.07.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heykelin kaldırılması tartışmalarının yoğunlaştığı dört yıl öncesinde Amerika’daki ırkçı gruplar Charlottesville’da toplanarak zaman zaman şiddet eylemlerine dönüşen protestolar düzenlemişti

Güneyli Komutanın Tartışmalı Heykeli Söküldü

ABD İç Savaşı’nda Güney (Konfederasyon) ordusunun başkomutanı General Robert Lee’nin tartışmalı heykeli, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde bulunduğu kaideden sökülerek depoya kaldırıldı.

Heykelin kaldırılması tartışmalarının yoğunlaştığı dört yıl öncesinde Amerika’daki ırkçı gruplar Charlottesville’da toplanarak zaman zaman şiddet eylemlerine dönüşen protestolar düzenlemiş, ırkçı bir eylemci aracını karşıt protestocuların üzerine sürerek Heather Heyer adlı bir kadının ölümüne yol açmıştı.

Lee heykeliyle birlikte Konfederasyon ordusunun diğer komutanlarından General Thomas “Stonewall” Jackson’ın da heykeli kaldırıldı.

Meydanda toplanan bir kalabalık Lee heykelinin kaidesinden sökülmesini alkışlarla kutladı. Polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, çevre sokaklara da büyük kamyonlarla bariyerler kurarak trafiğe kapattı.

1920’de dikilen General Lee heykelinin kaldırılması tartışmaları 2015’te başlamıştı. Yıllar boyunca süren hukuki mücadelelerin ardından Virginia eyaleti, anıt koruma yasasında değişiklik yaptı. Ağustos 2017’de aşırı sağcı ve ırkçı grupların heykelin kaldırılmasına karşı kentte toplanmasının ardından eylemcilerden biri, aracını barışçı gösteri düzenleyen karşıt protestocuların üzerine sürmüş ve Heather Heyer adlı bir kadını öldürmüştü.

O dönem olayları değerlendiren Başkan Donald Trump ise, “iki taraf da suçlu” ifadesini kullanmıştı ve tepki çekmişti.

Heykel kaldırılırken konuşma yapan Charlottesville Belediye Başkanı Nikuyah Walker, geçmişte Amerika’nın siyahların yaşamları üzerinden ekonomik çıkarlar sağladığını söyledi ve heykelin kaldırılmasının, “bu günahla mücadelede ABD halkına yardım edeceğini” söyledi.

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