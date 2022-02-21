HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güngör Arslan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! ‘Elimde haber var’ yalanıyla içeri girip vurmuş

Güngör Arslan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! ‘Elimde haber var’ yalanıyla içeri girip vurmuş

21.02.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan (60), Ramazan Ö. (21) tarafından ofisinde tabancayla vurarak öldürüldü. Kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ramazan Ö.’nün “Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum” diyerek odasına gittiği, ardından da silah sesleri duyulduğu belirtildi. Kurulan özel ekip, cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte Gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili ortaya çıkan çarpıcı detaylar!

Güngör Arslan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! ‘Elimde haber var’ yalanıyla içeri girip vurmuş

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, görüşmek için ofisine gelen Ramazan Ö.’nün silahlı saldırısına uğradı. Ramazan Ö.’nün tabancasını çıkarıp peş peşe ateş ettiği Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güngör Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. yakalanıp gözaltına alındı. 2 çocuk babası Güngör Arslan, dün İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

26e9e899c9ad55c4095562e9c5b5cc30

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro polislerinden oluşan özel ekip kuruldu. Ramazan Ö.'nün sorgusu devam ederken, gözaltı için ek süre alındı. Polis, ofisteki ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yeri incelemeleri için ise yerel haber sitesinin ofisi mühürlendi.

a2097988ac01a89ed3d72897107bd900

POLİS, ŞÜPHELİNİN OLAY ÖNCESİ İRTİBAT KURDUĞU KİŞİLERİN PEŞİNDE

Son olarak uyuşturucuyla yakalanan, bazı suçlardan kaydı bulunan Ramazan Ö., sorgusunda Güngör Arslan'ı bacağından vurmak istediğini, ancak kaçmak isterken kurşunların vücuduna isabet etmiş olabileceğini söyledi. Ramazan Ö.’nün, Güngör Arslan’ı ise daha önce tanımadığı bildirildi. Polis, Ramazan Ö. ile bağlantılı bazı kişileri gözaltına aldı.

Polisin, olay öncesi Ramazan Ö. ile görüşen kişilerin tespit edilmesi için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

114580c3a9823e032be00984740f52eb

SİLAH SESLERİ GELİNCE KENDİLERİNİ TUVALETE KİLİTLEMİŞLER

Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Haber sitesinin 2 kadın çalışan, olay günü Ramazan Ö.’nün ofise gelerek, “Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum” dediğini, bunun üzerine yukarı çıkarak Arslan’a durumu bildirdiklerini söyledi. Arslan “Çağırın gelsin” deyince de Ramazan Ö.’nün yukarı çıktığını bir süre sonra da silah sesleri geldiğini belirtti. Çalışanlar, silah sesleri duyunca kendilerini tuvalete kilitlediklerini ifade etti. Ayrıca, Ramazan Ö.’nün olay günü yakınlarına 2- 3 aylığına tatile gideceğini söylediği bildirildi.

Güngör Arslan'ın avukat olan kızı Nazlıca Arslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı gizlilikle yürüttüğünü, şu an herhangi bir bilgi veremeyeceğini belirtti. Nazlıcan Arslan, ofisin mühürlendiğini, polisin incelemelerinin ardından hafta içinde yeniden açacaklarını söyledi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul depremi için tarih vermişti! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bir açıklama daha: "Artık deprem..."İstanbul depremi için tarih vermişti! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bir açıklama daha: "Artık deprem..."
Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurduUkrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu
'İstanbul çöküşe doğru gidiyor''İstanbul çöküşe doğru gidiyor'
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek

Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

İmamoğlu veya Yavaş aday olur mu? Kılıçdaroğlu açıkladı

İmamoğlu veya Yavaş aday olur mu? Kılıçdaroğlu açıkladı

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!

Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!

Korkunç olay! Köpekbalığı genç adamı parçalayarak öldürdü…

Korkunç olay! Köpekbalığı genç adamı parçalayarak öldürdü…

İlginizi Çekebilir

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

Seks oyuncağı satan dükkana girdi! Yapay vajina çalmak için...

Seks oyuncağı satan dükkana girdi! Yapay vajina çalmak için...

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.