Güngör: “Bütün halkımıza teşekkür ediyorum”

Cumhur İttifakı’nın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, “Ben bütün teşkilat ve halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yerel seçimler sonrası sandıkların sayılmasının ardından açıklamada bulunan Güngör, 4 ay boyunca sahada yaptığı çalışmanın sandıklara yansıdığını söyledi. Seçimlerin Türkiye ve gönül coğrafyasına hayırlara vesile olmasını dileyen Güngör, “Şu ana kadar yüzde 30 civarında sandıklar açılmaya başlandı ve ilçelerimizden de güzel haberler gelmeye başlanıldı. İnşallah seçim sonuna kadar bu şekilde devam ederiz. Hem teşkilatımız hem de Cumhur İttifakı’mızın diğer ortağı Milliyetçi Harekat Partisi ile uyum içinde çalıştık. Ben bütün teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize ve adaylarımıza teşekkür ediyorum. Tabi ki en büyük teşekkürü hemşehrilerimize veriyorum. Sağ olsunlar 4 aydır sahada çok sıcak bir ilgi gördük. İnşallah bu seçimin hem şehrimize, hem de Türkiye’mize, hem de gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini diliyorum” dedi..

"Kahramanmaraş’ı daha iyi noktalara taşıyacağız"

AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanefi Mahçiçek ise, oylarının 2014 yılındaki yerel seçimlerden yüksek olduğunu söyledi. Kentte düzenlenecek expo ile Kahramanmaraş’ı daha iyi yerlere çıkaracaklarını söyleyen Mahçiçek, “Millet iradesi bugün tekrar tecelli etti doğrusu. Demokrasilerde sandık önemli ve millet iradesi tecelli eder. Bu kapsamda Onikişubat Belediye’mizde 2014 yılındaki seçimlerde çok daha iyi bir oylarla sandığa yansıdı. 2014’te yüzde 64 oy almıştık bu seçimlerde yüzde 70’in üzerinde bir oy alacağımızı görüyoruz ve Allah’a şükür iyi bir netice aldık. Kahramanmaraş’ımızı ‘expo2023’ ile beraber, çok daha üst klasmanlara ve iyi noktalara taşıyacağız büyükşehir belediyemizle beraber” dedi.

