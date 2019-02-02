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Güngör: "Gönül belediyeciliğine ağırlık vereceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 16:23 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayrettin Güngör, Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olarak seçim sürecini devam ettireceklerini ve bu sorumluluğu gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.Seçim çalışmaları kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret eden Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayrettin Güngör, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin Türkiye için öneme sahip olduğunu ve 3 önemli sorumluluklarının olduğunu dile getirdi.

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayrettin Güngör, Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olarak seçim sürecini devam ettireceklerini ve bu sorumluluğu gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.
Seçim çalışmaları kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) Kahramanmaraş bürosunu ziyaret eden Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayrettin Güngör, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin Türkiye için öneme sahip olduğunu ve 3 önemli sorumluluklarının olduğunu dile getirdi. Sloganlarının ’Memleket işi gönül işi, belediye işi gönül işi’ olduğunu hatırlatan Güngör, makama değil sorumluluğa talip olduklarını dile getirdi.
Bundan sonraki süreçte vatandaşların gönüllerini kazanmak olduğunu anımsatan Güngör, “Bizim için ve Türkiye için 31 Mart seçimleri çok önemli. Özellikle biz 3 büyük sorumluluğumuz var. Birincisi biz bir adayız bir sorumluluğa talip olduk, bir makama talip olmadık. Bu bizim için çok önemli. İkincisi bir partimiz var ve büyükşehir belediye başkan adayıyız. İnşallah Cumhurbaşkanımıza yakışır bir seçim süreci yaşamak istiyoruz. Üçüncü sorumluluğumuz da, biliyorsunuz biz partimizin yanında Cumhur İttifakı’nın da adayıyız. Cumhur İttifakı bir seçim ittifakı değil, iki liderimizin Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanımızın bir araya gelerek ülkenin menfaati, bu milletin menfaati için kurmuş oldukları çok önemli bir birliktelik olarak bunu görüyoruz. Biz de Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olarak bu seçim sürecini devam ettirmek, bu sorumluluğu üstlendiğimizde de bunun ruhuna uygun olarak hareket etmek ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bizim belediye yönetim anlayışımız, Cumhurbaşkanımız seçimlerle ilgili bir manifesto açıkladı ve sloganımızda ’Memleket işi gönül işi, belediye işi gönül işi’ biliyorsunuz. Bundan sonraki süreç artık gönülleri kazanma ağırlığında olacak ve artık birleştirici olacağız. Diyoruz ki sloganımızda, ’birlikte belediyecilik’ diyoruz. Neyle birlikte? Önce, belediyedeki çalışanlarımızla, sonra meclisimizle, sonra vatandaşlarımızla süreci devam ettireceğiz. İnşallah Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun bir seçim süreci geçireceğiz” dedi.

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