Güngör Mengi kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Ruhat Mengi'nin eşi Güngör Mengi hayata veda etti!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi duayen gazeteci Güngör Mengi, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat etti. Vefat haberi sonrasında gazetecinin kim olduğu ile ilgili aramalr sıklaştı. Güngör Mengi, yine gazeteci olan Ruhat Mengi ile evliydi. Peki, Güngör Mengi kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte ayrıntılar...

GÜNGÖR MENGİ KİMDİR?

Çanakkale Bayramiç'te 1940'ta doğan Güngör Mengi, 1959'da Demokrat İzmir gazetesinde mesleğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Yeni Asır gazetesinde haber müdürü olarak görev yapan Mengi, 1971'de Yeni Asır gazetesinden ayrıldıktan sonra Devir gazetesine geçti, yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi.

Yeniden döndüğü Yeni Asır gazetesinde 1972-1987 yıllarında başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yapan Mengi, daha sonra transfer olduğu Sabah gazetesinde murahhas üyelik, yazarlık ve başyazarlık görevini yürüttü.

Sabah gazetesinden ayrıldıktan sonra 2002'de gazeteci arkadaşlarıyla Vatan gazetesini kuran ve burada başyazar olarak görev yapan Mengi, sürekli basın kartı ve Burhan Felek Ödülü (2011) sahibiydi.

Güngör Mengi, 1962 yılında ilk evliliğini Gülen Tözün ile yapmış ve bu evlilikten Gülgün ve Cem isminde iki çocuğu vardır. Eşi vefat etmiştir.

Güngör Mengi, 1992 yılında gazeteci yazar Ruhat Mengi (Ünaldı) ile ikinci evliliğini yapmıştır.

GÜNGÖR MENGİ NEDEN ÖLDÜ?

İzmir'de, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görmekte olan gazeteci Güngör Mengi, bugün hayata veda etti. İleri yaşı nedeniyle birçok sağlık sorunu ile mücadele een gazetecinin cenazesinin 18 Şubat Cumartesi günü öğle vakti İzmir, Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.





