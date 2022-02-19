HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güngör Sipahioğlu mahkemeye başvurdu! ‘Kızımı bizden uzak tutun’

Güngör Sipahioğlu mahkemeye başvurdu! ‘Kızımı bizden uzak tutun’

19.02.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını aileler arasında da ilginç olaylara neden oluyor. Ünlü insanı Güngör Sipahioğlu ‘Kızım aşı karşıtı bizden uzak tutun’ diyerek mahkemeye başvurdu. Davacı anne, Kovid karantinasını ihlal eden kızının virüs bulaştırdığı şoförün de öldüğünü iddia etti.

Güngör Sipahioğlu mahkemeye başvurdu! ‘Kızımı bizden uzak tutun’

Son dakika haberine göre; Tamek Holding'in sahiplerinden Güngör Sipahioğlu, aşı karşıtı kızı Selda Sipahioğlu'nun hasta babasının canına riske attığını öne sürdü.
Türkiye'nin ilk kadın madencilerinden Güngör Sipahioğlu'nun işadamı eşi Melih Sipahioğlu'na geçen yıl özel hastanede kalp pili takıldı. Tamek Holding'in sahibi Melih Sipahioğlu'nun kızı Selda Sipahioğlu, iddiaya göre steril ortamda bulunması gereken babasının odasına yasak olmasına rağmen girdi.

2 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Ziyaretçi yasağını da görmezden gelen Selda Sipahioğlu, uyarıda bulunan personele bağırarak hastanenin huzurunu bozdu. Davacı olan anne Güngör Sipahioğlu, mahkemeye verdiği dilekçede kızının daha önce iki kez Kovid-19'a yakalandığını, buna rağmen aşı karşıtı olduğunu, karantina tedbirlerine dikkat etmediği için şoförüne de virüs bulaştırarak ölümüne neden olduğunu öne sürdü.

Akşam gazetesinin haberine göre; Selda Sipahioğlu'nun babasının sağlığını da riske attığını belirten anne Sipahioğlu, öz kızının hastanede "Yine geleceğim. Seni rezil edeceğim. Karışma bana rezil" diyerek kendisine hakaret edip tehditler yağdırdığını ileri sürdü. Olay günü fenalık geçirdiğini belirten Güngör Sipahioğlu'nun talebi üzerine mahkeme, Selda Sipahioğlu'na 2 aylık uzaklaştırma cezası verdi. Mahkeme kararına itiraz eden Selda Sipahioğlu ise annesinin hasta eşine doktordan habersiz serum taktırdığını, bunun üzerine babasını hastaneye götürdüğünü, anne ve babasının bu sırada virüs kaptığını öne sürdü.

ANNEM HUYSUZLUK YAPIYOR

Annesi ve babasıyla yakından ilgilendiğini belirten Selda Sipahioğlu, dilekçesinde "Annemin yaşlılığın verdiği inat ve asabiyetle, sonuçlarını öngörmeyerek bu kararı aldırdığını düşünüyorum" dedi. Talebi haklı bulan mahkeme, uzaklaştırma ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme kararını kaldırdı. Sipahioğlu aleyhine verilen tehdit, hakaret ve içeren davranışlarla ilgili tedbir kararının ise devamına hükmedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ailesi katil ile aralarındada geçen konuşmayı ilk kez anlattı! Ailesi katil ile aralarındada geçen konuşmayı ilk kez anlattı!
Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!
Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı açıklama! "Bir saldırı olursa..."Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı açıklama! "Bir saldırı olursa..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

Geççek gündeme damga vurdu! Tarkan'ın ilk prodüktöründen çarpıcı yorum geldi "İşte Tarkan böyle birisi"

İstanbul'da silahlı banka soygunu! Paralarla kayıplara karıştı

İstanbul'da silahlı banka soygunu! Paralarla kayıplara karıştı

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Kalçasına kadar dekolte! "Altında bir şey yok! Bu ne ya?"

Kalçasına kadar dekolte! "Altında bir şey yok! Bu ne ya?"

Son Dakika: 24.00'ü işaret etmişti! Rusya-Ukrayna krizi: Biden'dan flaş açıklama... "Rusya Kiev'i hedef alacak"

Son Dakika: 24.00'ü işaret etmişti! Rusya-Ukrayna krizi: Biden'dan flaş açıklama... "Rusya Kiev'i hedef alacak"

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Herkes “kirli” diyordu! Sırrını açıkladı: Banyoda sadece...

Herkes “kirli” diyordu! Sırrını açıkladı: Banyoda sadece...

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.