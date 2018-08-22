Güngör Uras'a veda

Ekonomiyi "Ayşe teyze" üzerinden yorumlamalarıyla tanıdığımız ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras (85), 19 Ağustos 2018'de saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetmişti.
Bebek Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde, Güngör Uras’ın eşi Nuran Uras, kızı Elif Uras ve torunu Lukas Ali taziyeleri kabul etti.
Güngör Uras için hazırlanan çelenklerin birinde, Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca isimleri dikkat çekti.
Duayen ekonomi yazarı, bugün öğle namazını müteakip Bebek Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Uras daha sonra Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.
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