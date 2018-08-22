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Güngör Uras son yolculuğuna uğurlanıyor (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 13:04 | Son Güncelleme

Cansel KİRAZ - Can EROK - İstanbul DHA  - MİLLİYET Gazetesi yazarı Güngör Uras, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Güngör Uras son yolculuğuna uğurlanıyor (1) 

Cansel KİRAZ - Can EROK - İstanbul DHA - MİLLİYET Gazetesi yazarı Güngör Uras, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Güngör Uras'ın cenazesi tören için Bebek Camii'ne getirildi. Güngör Uras'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Taziyede bulunan Uras'ın sevenleri tabutun başında dua etti. Uras'ın cenazesi öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(FOTOĞRAF)

Güngör Uras son yolculuğuna uğurlanıyor (1) Güngör Uras son yolculuğuna uğurlanıyor (1) Güngör Uras son yolculuğuna uğurlanıyor (1) Güngör Uras son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

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