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Güngör Uras son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

USTA ekonomi yazarı Güngör Uras, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cansel KİRAZ, İstanbul (DHA) USTA ekonomi yazarı Güngör Uras, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Güngör Uras için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Uras için dualar edildi, ardından helallik alındı. Ardından Uras'ın cenazesi omuzlarda taşınarak cenaze aracına kondu. Uras'ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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