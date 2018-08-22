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GÜNGÖR URAS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

GÜNGÖR URAS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2) Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA Usta ekonomi yazarı Güngör Uras, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

GÜNGÖR URAS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2) Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / Yılmaz BEZGİN İstanbul DHA Usta ekonomi yazarı Güngör Uras, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Güngör Uras için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Uras için dualar edildi, ardından helallik alındı. Ardından Uras'ın cenazesi omuzlarda taşınarak cenaze aracına kondu. Uras'ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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