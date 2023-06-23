Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile Senegalli saat satıcısı arasında gülümseten diyalog! Sosyal medyada gündem oldu

Güngören Belediye Başkanı Demir'in Senegalli saat satıcısıyla diyaloğuna dair görüntüler sosyal medyada ilgi topladı.

"ZABITA GİTTİ GELDİN DEĞİL Mİ?"

Görüntülerde Bünyamin Demir, Senegalli saat satıcısına "Saat 5'i geçti. Zabıta gitti geldin değil mi?" diye sordu. Demir, satıcıdan "Doğru doğru doğru" yanıtı aldı.

Daha sonra Demir, "Benim adım Bünyamin. Buranın Belediye Başkanıyım" diyerek kendisini tanıttı.

Belediye başkanı ile Senegalli saat satıcısı arasındaki diyaloğun görüntüleri izleyenleri gülümsetirken, o anlar sosyal medyada ilgi gördü.



