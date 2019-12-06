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Güngören Belediye Meclisinde skandala tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi’nin bir şoföre tuvalet önünde oturma ve kendisini gördükçe ayağa kalkma cezası verdiği iddiasına belediye meclisinde üyeler büyük tepki gösterdi.

Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi’nin bir şoföre tuvalet önünde oturma ve kendisini gördükçe ayağa kalkma cezası verdiği iddiasına belediye meclisinde üyeler büyük tepki gösterdi. Güngören Belediyesi Meclis Başkanvekili Ömer Lütfi Arı, "Hiçbir AK Partilinin asla ve kata tasvip etmeyeceği bir hadisedir. Kamuoyunun ne gerekiyorsa yapılacağından asla ve kata şüphe etmemelerini isteriz” dedi.
Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, iddiaya göre kendisini görüp ayağa kalkmadığı gerekçesiyle belediyede çalışan E.T. isimli şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası verdi. İddiaya göre cezalı şoför, mesaisi boyunca tuvalet önünde oturup, İpekçi geçtikte ayağa kalkıp selam vermek zorunda kaldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Veysel İpekçi’ye tepkiler çığ gibi büyürken, sosyal medyadan açıklama yapan Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir başkan yardımcısının istifasının alındığını duyurdu. Ayrıca İpekçi’nin meclis üyeliğinden de alındığı öğrenilirken, yaşanan skandal olay bugün Güngören Belediyesi Aralık ayı Meclis toplantısında gündeme geldi. AK Partili ve CHP’li birçok meclis üyesi yaşanan olayı kınayarak tepki gösterdi. Meclis üyeleri, böyle bir olayla bir daha karşılaşılmaması gerektiğine dikkat çekti.

“Hiçbir AK Partilinin asla ve kata tasvip etmeyeceği bir hadisedir”
Belediyede yaşanan olayı kınayarak, çalışanların böyle bir durumla karşı karşıya kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Güngören Belediyesi Meclis Başkanvekili Ömer Lütfi Arı, “Açılış konuşmamda da ifade ettiğim gibi dün yaşanan hadise hiçbir meclis üyemizin, hiçbir AK Partilinin asla ve kata tasvip etmeyeceği bir hadisedir. Özellikle günümüzde böyle bir şey kabul edilemez. Yapılan yanlıştı, gerek belediye başkanımız, gerek partimiz bu hususta gerekeni yapmış ve ilgili arkadaşımız görevden alınmıştır. Biz bundan sonra inşallah belediye başkanımızla beraber birisi istese, bu konuda meyli olsa dahi yapamayacağı bir alt yapı ve sistemin kurulması konusunda gayret edeceğiz. Belki ihtiyaç duyulması halinde meclisimizde çalışanların bu ve benzeri sıkıntılarını ifade edeceği bir komisyon dahi oluşturabiliriz. Çalışanlarımız bizim için çok önemlidir. Bu konu bizim için çok hassastır. Kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bu konuda ne gerekiyorsa yapılacağından asla ve kata şüphe etmemelerini isteriz” ifadelerini kulandı.

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