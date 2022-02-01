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Güngören'de feci kaza! Anne, kamyonun altında kalarak öldü, 2 çocuk yaralı

01.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'deki feci kazadan acı haber geldi. 2 çocuğuyla yoldan karşıya geçmek isteyen Nihal Akbaş'a hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk savrulurken, anne ise kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan anneden acı haber geldi.

Güngören'de feci kaza! Anne, kamyonun altında kalarak öldü, 2 çocuk yaralı

Korkunç kaza dün saat 16.00'da Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonunun sürücüsü, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş'ı fark etmedi. Sürücü kullandığı kamyonla anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Nihal Akbaş ise kamyonun altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı.

Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Güngören
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