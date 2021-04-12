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  4. Güngören'de güpegündüz şoke eden olay! Alarma bile aldırış etmediler

Güngören'de güpegündüz şoke eden olay! Alarma bile aldırış etmediler

12.04.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de bulunan bir iş yerinde güpegündüz yaklaşık 40 bin TL değerinde tekstil malzemesi çalan hırsızlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Alarma bile aldırış etmeden çuval dolusu ürün çalan şüphelilerin rahat tavırları 'pes' dedirtti.

Güngören'in Merkez Mahallesi Muallim Naci Sokak'ta bulunan mağazada yaşanan hırsızlık olayı "bu kadarına da pes" dedirtti. Dün sabah saatlerinde üç şahıs hafif ticari araçla iş yerinin önüne geldi. Şahıslar daha sonra levyeyle iş yerinin kepenklerini açarak içeri girdi. İş yerinin alarmına da aldırış etmeyen hırsızlar içeriden çıkardıkları çuvalları araca yükledi.

ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise anbean bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, 3 kişinin çuvalları araca hızlı bir şekilde yüklediği görülüyor.

(iha)

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