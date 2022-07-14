Güngören'de ilginç olay! Kilit fırlatan pantolon hırsızlarına saksıyla karşılık verdi

Güngören'deki ilginç hırsızlık olayı dün sabah erken saatlerde Merkez Mahallesi Cömert Türk Sokak'ta meydana geldi. Minibüs ile tekstil atölyesine gelen 3 şüpheli, iş yerinin kilit ve camını kırarak içeri girdi. Kepengi de açan şüpheliler içerideki 800'e yakın pantolonu araca taşımaya başladı. İş yerinin mülk sahibi Cavit Dinçer hırsızlık olayını fark edince şüphelilere bağırarak tepki gösterdi.

HIRSIZLAR ONA KİLİT, O DA HIRSIZLARA SAKSI ATTI

Şüpheliler, kendilerine tepki gösteren Dinçer'e kırdıkları kilidi fırlattı. Dinçer de onlara saksı attı. Kısa süreli paniğin ardından şüpheliler geldikleri araca binerek kaçtı.

Tekstil firması çalışanı Cebrail Aras, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden şüphelileri ve çaldıkları ürünleri bulmalarını istedi. Aras, tüm esnafın hırsızlık olaylarından yakındığını söyledi. Güngören Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

