HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Güngören'de kağıt toplayıcısına dayak! Demir kapağı çalmak isterken iş yeri sahibine yakalandı

Güngören'de kağıt toplayıcısına dayak! Demir kapağı çalmak isterken iş yeri sahibine yakalandı

27.10.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de el arabasıyla metal hurda toplayan kişi, bir iş yerinin bodrumunun demir kapağını çalmaya çalıştığı sırada sahibine yakalandı. İş yeri sahibinin yakaladığı kişiyi dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güneştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, metal hurda toplayan kişi, çekçek denilen el arabasıyla sokak içinde hurda aramaya başladı. Bir süre sokakta dolanan kişi, Yaşar Ekinci'ye ait iş yerinin önündeki bodrumun demir kapağına yöneldi.

Demir kapağı almaya çalıştığı sırada, fark eden iş yeri sahibi Ekinci dışarı çıktı. Kaçmaya çalışan hurdacının el arabasını tutan Ekinci ardından hurdacıya tekme ve tokat atarak saldırdı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir kişinin demir kapıyı çalmaya çaldığı sırada yakalandığı, onu yakalayan kişinin el arabasını almaya çalıştığı, ardından yakaladığı kişiye tekme tokat ve yumruk attığı görüldü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Şebnem, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldüŞebnem, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Güngören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Kılıçdaroğlu'nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.