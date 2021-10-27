Güngören'de kağıt toplayıcısına dayak! Demir kapağı çalmak isterken iş yeri sahibine yakalandı

Güneştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, metal hurda toplayan kişi, çekçek denilen el arabasıyla sokak içinde hurda aramaya başladı. Bir süre sokakta dolanan kişi, Yaşar Ekinci'ye ait iş yerinin önündeki bodrumun demir kapağına yöneldi.

Demir kapağı almaya çalıştığı sırada, fark eden iş yeri sahibi Ekinci dışarı çıktı. Kaçmaya çalışan hurdacının el arabasını tutan Ekinci ardından hurdacıya tekme ve tokat atarak saldırdı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir kişinin demir kapıyı çalmaya çaldığı sırada yakalandığı, onu yakalayan kişinin el arabasını almaya çalıştığı, ardından yakaladığı kişiye tekme tokat ve yumruk attığı görüldü.

(DHA)

