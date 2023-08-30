Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı! 1 ölü, 2 ağır yaralı

Güngören'deki olay 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre kahvehaneye gelen bir grup silahlarla rast gele ateş etmeye başladı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.(DHA)



