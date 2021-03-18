Güngören'de kan donduran kaza! İki kişiye çarptı, sonra kaçtı

Kaza geçtiğimiz Pazar günü saat 13.30 sıralarında Güngören Güneştepe Mahallesi'ndeki bir caddede meydana geldi.

İddiaya göre kiraladıkları lüks otomobille caddede hızla giden iki kişi kırmızı ışıkta durmayıp devam etti. Yan yoldan önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan lüks otomobildeki sürücü o sırada alışveriş için dışarı çıkan ve yol kenarında yürüyen Suriye uyruklu Abdurrahman Kermatli (23) ve Mahmoud Jonadı'ya (25) çarparak fırlattı.

Feci kazada otomobilin çarptığı Abdurrahman Kermatli savrulurken, Mahmoud Jonadı otomobil ile duvar arasına sıkıştı. Kazanın hemen ardından çevrede bulunanlar sıkışan kişiyi kurtarmaya çalışırken lüks otomobilden inen iki kişi de kalabalık arasından kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

"AİLEMİZ SURİYE'DE, ÇALIŞIP ONLARA PARA GÖNDERİYORUZ"

Kazanın meydana geldiği günden bu yana arkadaşlarının evinde yatarak iyileşmeye çalışan Abdurrahman Kermatli, "Biz yemek almaya yürüyorduk. Araba hızla gelip bize vurdu. Biz yere düştük adamlar kaçtı gitti, bize yardım etmediler. Şu an çalışamıyorum" dedi. Kaza sonrası otomobille duvar arasında kalan Mahmoud Jonadı ise, "Durumum iyi değil, her tarafım ağrıyor, lavaboya yürüyemiyorum. İki dişim kırılmış. Bizim ailemiz Suriye'de, çalışıp onlara para gönderiyoruz. Biz şimdi en az bir ay oturacağız." dedi.