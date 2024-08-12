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Güngören'de kontrollü yıkım! Seferler durduruldu

12.08.2024 15:01
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İstanbul, Güngören'de bir binanın kontrollü yıkımı sırasında tedbir amaçlı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durduruldu.

Güngören'de kontrollü yıkım! Seferler durduruldu

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Binanın kontrollü yıkımı nedeniyle tedbir amaçlı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferler durduruldu.

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Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulmuştur. T1 hattı Kabataş-Soğanlı arasında hizmet vermektedir ifadelerine yer verildi. (DHA)

_93073Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güngören yıkım
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