Güngören'de korkutan anlar! 3'üncü kattan düşen kediyi havada böyle yakaladı

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Güngören Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta arkadaşı Adem Tekin ile birlikte çay içen Özgür Anlı 3'üncü katın penceresindeki Latte isimli kediyi fark etti. Bunun üzerine kedinin olduğu binanın giriş kısmında kollarını açıp beklemeye başladı. O sırada pencerenin pervazında gezen kedi dengesini kaybederek aşağı düştü. Esnaf Anlı ise düşen kediyi havada yakalayarak hayatını kurtardı. Camı açık unutan Latte’nin sahipleri düşen kedinin öldüğünü zannedip ağlamaya başladı. Anlı’nın aşağıda kediyi kurtardığını gören sahipleri rahat nefes aldı.

"DÜŞECEĞİNİ HİSSEDİP CAMIN ALTINA GİTTİM"

Kediyi havada yakalayan Özgür Anlı “Esnaf arkadaşlarla çay içerken kedinin camda gezdiğini gördüm. Düşeceğini hissedip camın altına doğru gittim. Havaya bakarken düştüğünü görünce direk ellerimi açtığım ve yakaladım. Kedinin sahibi camı açık bıraktığı için kedi camdan dışarı çıkıyor. Kedi mermerde dolaşırken ayağı kayıp aşağı düştü. Kedi düştü diye sahipleri çığlık attı. Bir süre aşağı bakmadılar. Sonra benim kucağımda olduğunu görünce rahatladılar. Kedi düştüğünde titriyordu” dedi.

"AĞLADILAR"

Esnaf arkadaşıyla çay içerken kediyi gören Adem Tekin “Özgürle çay içiyorduk. Kediyi camda görünce dedi ki ben de gideyim de düşebilir. Kedi düşünce havada yakaladı. Sahipleri Özgür’ün kediyi yakaladığını görmedikleri için ağladılar. Görünce rahatladılar” şeklinde konuştu.

(İHA)

