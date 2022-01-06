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  4. Güngören'de mide bulandıran olay! İş arkadaşa taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı: Linç girişimi oldu

Güngören'de mide bulandıran olay! İş arkadaşa taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı: Linç girişimi oldu

06.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de, iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Tacize uğradığı iddia edilen kızın komşusu, "Kapının önünde kızın annesi tacizciye saldırdı dövdüler. Ben de polisi çağırdım. Adam minibüse saklandı zaten poliste alıp götürdü. Linç girişimi oldu, adamı sakladılar. Bir aydır onu kovalıyorlarmış'' dedi.

Güngören'de mide bulandıran olay! İş arkadaşa taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı: Linç girişimi oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti. Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı. Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü. İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"BİR AYDIR KOVALIYORLARMIŞ''

Tacize uğradığı iddia edilen kızın komşusu, "Kapının önünde kızın annesi tacizciye saldırdı dövdüler. Ben de polisi çağırdım. Adam minibüse saklandı zaten poliste alıp götürdü. Linç girişimi oldu, adamı sakladılar. Bir aydır onu kovalıyorlarmış. Bir de apartmana ne cesaretle apartmana kadar girmiş. Annesi dövdü. Kız da ağlıyordu. Annesi 'bir aydır kızımı taciz ediyor' diye bağırıyordu." dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Güngören
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