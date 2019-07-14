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Güngören'de piknik tüpü bomba gibi patladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

Güngören’de seyyar çay satmak için kurulan bir düzenekteki piknik tüpü bomba gibi patladı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 15.00’te Güngören Tozkoparan Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş Terazidere Metro İstasyonu civarında bulunan seyyar satıcılara çay satmak piknik tüpüyle kurduğu düzenekle çay demliyordu.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Çaycının seyyar satıcılardan birine çay götürmek için piknik tüpünün olduğu alandan ayrılmasının ardından piknik tüpü büyük bir gürültü ile patladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından bomba patladığı düşüncesi ile polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri Dumlupınar Caddesi trafiğini Merter istikametinde tek şeride düşürdü. Tek şeride düşen trafik nedeniyle cadde üzerinde iki yönlü yoğunluk yaşandı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler piknik tüpünün patladığını belirledi.

'BURADAN UZAKLAŞTIĞINDA BOMBA GİBİ PATLADI'

Olayın gördü tanıklarından olan Rıfat Yılmaz da tüpün büyük bir gürültü ile patladığını söyledi. Bomba patladığını sandıklarını ifade eden Yılmaz, “Burada seyyar satıcılar var, onlara çay yapıyordu. Buradan uzaklaştığında bomba gibi patladı. Biz de bomba attılar sandık tüp ikiye bölünmüş. Çaycı buradaydı, kendisine sordum var mı bir şeyin dedim. Yok dedi cüzdanı falan yanmış. Çaydanlığı, tepsiyi aldı gitti” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Güngören patlama piknik tüpü

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