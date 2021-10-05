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Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi, seferler durdu

05.10.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü, demir bariyerlere çarptıktan sonra tramvay yoluna devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferlerinde aksamalar yaşandı.

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi, seferler durdu

Kaza, Güngören, Akıncılar Mahallesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsünü kullanan Engin Arslan, Abdi İpekçi Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği içinde yolcu bulunmayan servis minibüsü yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp tramvay yoluna devrildi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre araçta inceleme yaptı. Sürücü Arslan'ı kazayı yara almadan atlatırken polis ekipleri yolu önlem amaçlı kapattı.

TRAMVAY SEFERLERİ KISA SÜRELİ YAPILAMADI

Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş Tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi. Yetkililer, gelen yolculara seferlerin Kabataş-Güngören istasyonları arasında gerçekleştirildiğini duyurdu. Devrilen servis minibüsünü nedeniyle Bağcılar yönüne giden tramvay seferleri Akıncı istasyonundan Bağcılar istikametine yapılamadı. Görevliler, tramvayı kullanmak isteyen vatandaşları Güngören istasyonuna yönlendirdi. Servis minibüsünün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-İHA

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