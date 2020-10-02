Güngören'de vahşice işlenen 'yasak aşk' cinayetin davasında karar çıktı

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bilal Ekici, Salim Ekici ve Muzaffer Ekici getirilirken, tutuksuz sanıklar Cihan Ekici, Gökhan Ekici, Metin Ekici ve Naciye Ekici katıldı. Duruşma salonunda maktul Hakan Öner'in annesi Fatma Öner ve ablası Nilüfer Öner ile taraf avukatları da yer aldı.

CESEDİN YERİNİN SÖYLENMESİNİ İSTİYORUZ

Duruşmada söz alan müşteki anne Fatma Öner, “Oğlumun cenazesini istiyorum. Oğlumu parçalara ayırıp atmışlar. En ağır ceza verilsin" diye konuştu. Müştekilerin avukatı da cinayet kararının aile içinde alındığı, tüm sanıkların suçlu olduğunu öne sürerek “Maktulün yerinin söylenmemesi nedeniyle müvekkillerim mağdurdur. Faillerin bunu bilmesi gerekir. Mevcut cesedin yerinin söylenmesini istiyoruz" dedi.

Son sözleri sorulan sanıklar üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek, beraat etmelerini talep etti.

4 SANIĞA DEĞİŞEN ORANLARDA CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Bilal Ekici ve Muzaffer Ekici'nin “Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, bu sanıkların cezasında indirim uygulamadı.

Tutuklu sanık Salim Ekici'yi ise “Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın 71 yaşında olması nedeniyle cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Heyet, tutuksuz sanık Metin Ekici'yi de “Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken, olayın olduğu tarihte sanığın yaşının küçük olması ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 8 yıl 4 aya indirdi. Heyet, sanıklar Naciye Ekici, Gökhan Ekici, Cihan Ekici, Ahmet Ekici ve Talip Çini'nin ise ayrı ayrı beraat etmesine hükmetti.