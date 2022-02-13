HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güngören'deki 5 işçinin öldüğü korkunç yangında 3 tutuklama

Güngören'deki 5 işçinin öldüğü korkunç yangında 3 tutuklama

13.02.2022 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de 5 işçinin öldüğü, 6 işçinin de yaralandığı yangınla ilgili 6 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Eyüp B., Koray A. ve Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güngören'deki 5 işçinin öldüğü korkunç yangında 3 tutuklama

Güngören Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında 5 işçi ölmüş, 6 işçi ise yaralanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yangının ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iş yeri yetkililerinden 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

AW542064_01

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle 4 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Eyüp B., Koray A. ve Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.D., A.D. ve A.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.(DHA)

SON DAKİKA | Güngören'deki yangın: 4 yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti! Tuvalette kilitli halde...SON DAKİKA | Güngören'deki yangın: 4 yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti! Tuvalette kilitli halde...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna ile kritik temasBakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna ile kritik temas
Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü? Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?
Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlarHer şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar
Anahtar Kelimeler:
yangın Güngören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

6 lider aynı masada! Görüşme sonrası yorumlar peş peşe geldi

6 lider aynı masada! Görüşme sonrası yorumlar peş peşe geldi

İstasyona gidenler şaşırdı! Benzin fiyatları...

İstasyona gidenler şaşırdı! Benzin fiyatları...

Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!

Buse Varol'un boşanma şartı bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Cinsel ilişki sonrası erkeklerin çoğu bunu yapıyor!

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Diş ağrısının nedeni kanser de olabilir spor da!

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.